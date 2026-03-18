Вече са ясни номерата на партиите и коалициите за предсрочните избори

Централната избирателна комисия определи чрез жребий номерата на партиите и коалициите за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април. Общо 24 формации ще се явят на вота – 14 партии и 10 коалиции. След изтичането на крайния срок за регистрация на кандидатските листи, ЦИК определи и поредността на политическите сили в бюлетината – както за хартиеното, така и за машинното гласуване.
Жребият бе изтеглен публично в сградата на Народното събрание в присъствието на представители на регистрираните партии и коалиции, както и на медиите.
Разпределението на номерата е следното:
- ПП "Има такъв народ"
- ПП "Пряка демокрация"
- КП "Синя България"
- ПП "Морал единство чест"
- КП "БСП - Обединена левица"
- ПП "Народна партия истината и само истината"
- КП "Продължаваме промяната - Демократична България"
- ПП "Възраждане"
- КП "Моя България"
- ПП "Движение на непартийните кандидати"
- КП "Алианс за права и свободи"
- КП "Антикорупционен блок"
- ПП "Национално движение Непокорна България"
- ПП "Величие"
- КП "ГЕРБ - СДС"
- КП "Трети март"
- ПП "Движение за права и свободи"
- ПП "Нация"
- ПП "България може"
- КП "Сияние"
- КП "Прогресивна България"
- ПП "Съпротива"
- ПП "Партия на зелените"
- ПП "Глас народен"
След определянето на номерата ЦИК изтегли жребий и за реда на участие на кандидатите в предизборните форми по Българското национално радио и Българската национална телевизия.