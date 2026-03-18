Вече са ясни номерата на партиите и коалициите за предсрочните избори

Централната избирателна комисия определи чрез жребий номерата на партиите и коалициите за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април. Общо 24 формации ще се явят на вота – 14 партии и 10 коалиции. След изтичането на крайния срок за регистрация на кандидатските листи, ЦИК определи и поредността на политическите сили в бюлетината – както за хартиеното, така и за машинното гласуване.

Жребият бе изтеглен публично в сградата на Народното събрание в присъствието на представители на регистрираните партии и коалиции, както и на медиите.

Разпределението на номерата е следното:

ПП "Има такъв народ" ПП "Пряка демокрация" КП "Синя България" ПП "Морал единство чест" КП "БСП - Обединена левица" ПП "Народна партия истината и само истината" КП "Продължаваме промяната - Демократична България" ПП "Възраждане" КП "Моя България" ПП "Движение на непартийните кандидати" КП "Алианс за права и свободи" КП "Антикорупционен блок" ПП "Национално движение Непокорна България" ПП "Величие" КП "ГЕРБ - СДС" КП "Трети март" ПП "Движение за права и свободи" ПП "Нация" ПП "България може" КП "Сияние" КП "Прогресивна България" ПП "Съпротива" ПП "Партия на зелените" ПП "Глас народен"

След определянето на номерата ЦИК изтегли жребий и за реда на участие на кандидатите в предизборните форми по Българското национално радио и Българската национална телевизия.