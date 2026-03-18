Вече са ясни номерата на партиите и коалициите за предсрочните избори

18 март 2026, 16:48 часа 3521 прочитания 0 коментара
Централната избирателна комисия определи чрез жребий номерата на партиите и коалициите за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април. Общо 24 формации ще се явят на вота – 14 партии и 10 коалиции. След изтичането на крайния срок за регистрация на кандидатските листи, ЦИК определи и поредността на политическите сили в бюлетината – както за хартиеното, така и за машинното гласуване. 

Жребият бе изтеглен публично в сградата на Народното събрание в присъствието на представители на регистрираните партии и коалиции, както и на медиите. Още: Министърът на електронното управление: Приканвам всички да гласуват с машини (ВИДЕО)

Разпределението на номерата е следното:

  1. ПП "Има такъв народ"
  2. ПП "Пряка демокрация"
  3. КП "Синя България"
  4. ПП "Морал единство чест"
  5. КП "БСП - Обединена левица"
  6. ПП "Народна партия истината и само истината"
  7. КП "Продължаваме промяната - Демократична България"
  8. ПП "Възраждане"
  9. КП "Моя България"
  10. ПП "Движение на непартийните кандидати"
  11. КП "Алианс за права и свободи"
  12. КП "Антикорупционен блок"
  13. ПП "Национално движение Непокорна България"
  14. ПП "Величие"
  15. КП "ГЕРБ - СДС"
  16. КП "Трети март"
  17. ПП "Движение за права и свободи"
  18. ПП "Нация"
  19. ПП "България може"
  20. КП "Сияние"
  21. КП "Прогресивна България"
  22. ПП "Съпротива"
  23. ПП "Партия на зелените"
  24. ПП "Глас народен"

След определянето на номерата ЦИК изтегли жребий и за реда на участие на кандидатите в предизборните форми по Българското национално радио и Българската национална телевизия.

Ивайло Анев Отговорен редактор
ЦИК предсрочни парламентарни избори 2026
