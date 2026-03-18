Година по-късно: Институциите се заеха с архива на Петьо Еврото

18 март 2026, 17:30 часа
Министърът на правосъдието Андрей Янкулов е предприел конкретни действия по сигнал на гражданското движение БОЕЦ, към който е приложен т.нар. "архив на Петьо Петров-Еврото". За първи път държавна институция приема и започва обработка на обемния набор от документи, свързвани с казуса "Осемте джуджета".

От Министерството на правосъдието съобщават, че материалите вече са описани, дигитализирани и съхранявани, така че да бъдат достъпни за компетентните органи. До този момент нито една институция не е поела ангажимент да ги разгледа, въпреки потенциала им да изяснят дейността на предполагаема мрежа за влияние в съдебната система.

В сигнала на БОЕЦ се съдържат твърдения за сериозни нарушения, включително корупция, злоупотреба със служебно положение и престъпления срещу правосъдието, извършени според подателите от високопоставени длъжностни лица. Посочват се и данни за дисциплинарни нарушения от страна на магистрати, които биха могли да накърнят доверието в съдебната власт. Още: Връзка между делото КТБ и Нотариуса? Твърденията и фактите

Архивът е в МВР

По разпореждане на министъра материалите са изпратени към МВР за проверка и евентуални последващи действия при установяване на нарушения. Паралелно с това сигналът е насочен и към председателя на Наказателната колегия на Върховния касационен съд, който трябва да прецени дали има основания за активиране на механизма за независимо разследване на главния прокурор.

В рамките на министерството е създадена и специална работна група, която ще извърши детайлен преглед, систематизация и правен анализ на документите. Екипът се ръководи от заместник-министъра Таня Радуловска и трябва да представи обобщен доклад с възможни последващи действия до 1 април 2026 г. Още: "И какво правим сега? Да не е със Сарафов тази?": Сагата с архива на Петьо Еврото, БОЕЦ и ад хок прокурор Даниела Талева (ВИДЕО)

Архивът на Петьо Еврото

Архивът, предоставен от БОЕЦ, стана публично известен още в началото на 2025 г., когато Георги Георгиев и журналистът Димитър Стоянов обявиха, че разполагат с документи, свързани с Петьо Петров - Еврото. Част от тях бяха показани на пресконференция в БТА, а впоследствие изпратени и за проверка до компетентните органи. 

Съдържанието на архива е разнородно - от лични записки и финансови документи до сигнали, прокурорски актове и материали от специални разузнавателни средства. Според информацията те включват данни за комуникации и действия, свързани с политици, магистрати и висши държавни служители. Още: Архивът на Петьо Еврото и Пеевски: БОЕЦ публикува данни с твърдение, че са пример

През последните години в публичното пространство периодично се появяват записи и документи, свързвани с дейността на Петьо Петров и кръга около ресторант "Осемте джуджета". Сред последните разпространени материали са и кадри, за които се твърди, че показват посещения на европрокурора Теодора Георгиева в заведението.

Ивайло Анев Отговорен редактор
