Екзекуция на швед в Техеран. МВнР на Швеция: С ужас разбрахме новината

Гражданин на Швеция е бил екзекутиран днес в Иран, съобщи шведският външен министър Мария Малмер Стенергард. Човекът, чието име не се посочва в изявлението на министъра, е бил арестуван в Иран през юни миналата година. Швеция многократно е повдигала въпроса пред иранските власти, каза Стенергард, цитирана от агенция Ройтерс.

Това е първата екзекуция на мъж, осъден за шпионаж, от началото на американо-израелската война срещу Иран.

"С ужас получих информацията, че шведски гражданин е бил екзекутиран в Иран по-рано днес", се казва в изявление на министър Щенергард в социалната мрежа Х.

Още: Шведската служба за сигурност предупреди за заплахите от Иран

След ареста на мъжа по време на 12-дневната война на Иран с Израел през юни 2025 г., Швеция "многократно е повдигала случая на различни нива пред ирански представители", добавя тя.

Съдебното производство, довело до екзекуцията, не е отговаряло на стандартите за справедлив процес, допълни министърът.

Шведското външно министерство е извикало посланика на Иран, за да протестира срещу екзекуцията, предаде Франс прес.

Още: Швеция не се церемони и прати в ареста втори капитан на втори кораб от руския сенчест флот