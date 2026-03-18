Смели актриси, които обръснаха главите си за филмова роля (ВИДЕА)

Някои актьори прекарват часове на гримьорския стол, други предприемат драстични промени в диетата си, а трети се потапят изцяло в езика или професията на персонажите, които трябва да изиграят. Напълно отдадени на професията си, тези 11 жени обръснаха главите си, за да влязат перфектно в ролита си. Те се отказаха от косите си, за да покажат максимална автентичност на героините си и се преобразиха в името на кариерата.

Вижте ги!

Ема Стоун се съгласи да обръсне главата си за ролята си в Bugonia на Йоргос Лантимос само ако режисьорът се обръсне с нея "в знак на солидарност". По време на снимките тя носеше шапки на публични места и дори присъства на Нюйоркския филмов фестивал с перука, но толкова хареса визията, че сподели, че дори ѝ се иска да излезе напълно плешива.

Флорънс Пю имаше късо каре преди да обръсне главата си за "We Live in Time", където играе Алмут, готвачка, диагностицирана с рак на яйчниците в трета степен. Тя сподели, че обръсването е било "много странно", защото главата ѝ била много чувствителна и много хора искали да я докоснат. Пю заяви, че решението ѝ е подкрепа към персонажа ѝ.

Още: Удивителна: Мария Бакалова сияе на ексклузивното парти на Елтън Джон (СНИМКИ)

Джоуи Кинг е обръсвала главата си три пъти за роли във филмите "The Act", "The Dark Knight" и "Wish I Was Here". Тя казва, че никога не се е чувствала по-свободна или "по- в хармония" със собствената си красота и че би го направила отново.

АннаСофия Роб преди е обръсвала главата си за ролята си в "The Expecting" през 2020 г. и когато трябваше да го направи отново за "Rebel Ridge", се обадила на Джоуи Кинг за подкрепа и съвет.

Сана Лейтън имаше дълга коса през повечето от своята кариера, но я обръсна за ролята си в "Nappily Ever After". Тя сподели, че преди това е била нервна, но след това е усетила голяма свобода и продължила да си поддържа къса коса няколко месеца след снимките.

Ан Хатауей отряза косата си за "Les Misérables", където героинята ѝ продава косата си, за да оцелее. Това решение ѝ донесе първи "Оскар", а самата тя каза, че първоначално не е осъзнавала колко емоционално ще ѝ повлияе това.

Още: Тайната на Мишел Пфайфър за младежкото ѝ излъчване

Мейси Уилямс отиде с много къса прическа за ролята си като Катерин Дьо Пари в "The New Look". Тя сподели, че вече имала къса коса, така че промяната не била толкова шокираща, но за нея това помага да влезе в състоянието на персонажа, който преживява тежки моменти.

Натали Портман впечатли всички, като се обръсна напълно за ролята си във "V for Vendetta". Тя е известна с дългата си коса, но този избор ѝ помогна да влезе дълбоко в образа и е сред най‑запомнящите се кино трансформации.

Шарлиз Терон е позната с драматичните си трансформации и сама реши да си обръсне косата за ролята си на Фуриоса в "Mad Max: Fury Road". Тя сподели, че идеята ѝ хрумнала спонтанно, но се оказала идеална за персонажа.

Деми Мур направи емблематично обръсване за "G.I. Jane", една от най‑известните трансформации в киното. След това тя сподели, че не би направила подобна промяна отново, защото в по‑късен етап от живота си вече няма какво да доказва.

Още: Скандал на Оскарите: Теяна Тейлър се развика заради грубо отношение (ВИДЕО)

Шира Хаас обръсна главата си за ролята на Ести в "Unorthodox", защото виждала това като необходима част от историята и начин да предаде емоционалното пътуване на героинята.

Източник: "People"