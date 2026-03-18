Зоологическа градина отвори спешно отделение за ранени птици (СНИМКИ)

Когато птица от вида червенушка се блъска в прозореца на Марчин Яжембски, той я прибира вкъщи, но скоро осъзнава, че птицата се нуждае от експертна помощ, и я занася в новото спешно отделение за диви птици в зоопарка на Варшава, пише Асошиейтед прес. Денонощното спешно отделение представлява система от отопляеми метални контейнери, където хората могат да оставят ранени птици. Кутиите алармират автоматично близката болница, където ветеринарните лекари събират пострадалите пернати и ги лекуват. Яжембски също е поставил откритата птицата в един от контейнерите, надявайки се, че така тя има най-добрия шанс да оцелее.

Открит през февруари, центърът за оставяне на ранени птици подобрява ефективността на болницата за птици в зоологическата градина, която лекува около 9000 екземпляра годишно. Центърът е създаден от директора на зоопарка – орнитологът Анджей Крушевич, който казва, че хората трябва да помагат на животните, засегнати от градския стил на живот. „Тази птица е дете на гората, което по време на миграция не е разбирало какво е това прозорец“, каза Крушевич.

Posted by Warszawskie ZOO on Wednesday, February 4, 2026

„Хората често причиняват част от проблемите, свързани с живота на пернатите обитатели на градовете: птиците стават жертва на автомобилни катастрофи, сблъсъци с прозорци, токови удари, конци се заплитат по краката на щъркелите“, посочва Крушевич. „Всичко това е по вина на хората и те трябва да се чувстват отговорни да дадат на тези птици втори шанс.“

Често срещани пациенти са врабчета, гълъби и дроздове, въпреки че се появяват и по-редки видове. По-топлите зими, свързани с изменението на климата, са нарушили миграцията, оставяйки някои птици уязвими, когато суровите студове са се завърнали отново. „Птиците, които са спрели да мигрират заради топлите зими, са били хванати неподготвени от толкова сурова зима като тази година“, каза Анжелика Гацковска, управителката на болницата.

Снимка: iStock

Служителите на зоопарка отбелязват, че жителите вече са по-наясно с това как да помагат на ранени птици, но предупреждават хората да не вземат здрави малки пернати с тях. „През пролетта винаги правим информационна кампания, предупреждавайки хората да не „отвличат“ птици“, посочва Гацковска. „Птиците се грижат за малките си по различен начин от хората. Ако видим малко птиче само на тревата, то вероятно просто се обучава да лети самостоятелно.“ Възстановените птици по-късно се пускат обратно в дивата природа. „Борим се за тяхната свобода“, казва още управителката на болницата, цитирана от Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

