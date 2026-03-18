Църковен празник на 19 март: Какви дрехи НЕ трябва да носите утре?

Утре, 19 март, според православния календар е денят, в който се почита паметта на светите мъченици Хрисант и Дария. Една от народните поличби на този ден е свързана с дрехите, които носим. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 19 март

Св. Хрисант бил благочестив човек, но първоначално езичник, който по-късно приел християнската вяра. Съпругата му Дария също била дълбоко вярваща християнка. Заедно те живели в Италия и са известни с благочестивия си начин на живот и помощта си към нуждаещите се, по-специално на бедните и болните. Според легендата, те били духовно силни и щедри, стремящи се да водят хората към вярата в Христос с примера си.

По време на управлението на римския император, когато християнството е било подложено на жестоки гонения, Хрисант и Дария отказали да се отрекат от вярата си. За това са били арестувани и подложени на ужасни мъчения. Мъченическата им смърт не сломила вярата им. Според легендата, Свети Хрисант първо е бил хвърлен в затвора, а след това екзекутиран. Дария, която останала вярна на съпруга си и на Господа, също приела мъченическа смърт.

Тяхната непоколебимост във вярата вдъхновява много християни и след смъртта им се превръща в символ на смелост и неукротимост пред лицето на изпитанията.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 19 март

Ако през нощта има звезди на небето, времето ще се затопли. Ясното небе озанчава, че можете да започнете да засаждате градината си сега. Снегът на този ден означава, че може да стане още по-студено.

Какво не може да правите утре? Според народните знаци, на този ден не бива да тъгувате, да плачете или да се карате с близките си - в противен случай цялата година ще премине в тъга и конфликти. Не се препоръчва също да носите скъсани дрехи и да бездействате, тъй като това може да лиши семейството ви от просперитет и радост.

Какво може да се прави утре? В православието 19 март е посветен на молитви към светиите Дария и Хрисант. Към тях вярващите се обръщат като към небесни ходатайници: молят ги да запазят любовта и верността в семейството, здравето на близките и да помогнат във възпитанието на децата. Този ден е възможност да се почувства духовна връзка със семейството и да се укрепи домашното благополучие.

