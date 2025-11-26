Спорт:

Стихотворение на деня, 27 ноември, от Радой Ралин

26 ноември 2025, 20:52 часа 0 коментара
Стихотворение на деня, 27 ноември, от Радой Ралин

Съдържание:

"Настроение"

 

Когато здрач кафявоален

засипе този чезнещ град,

той се превръща в нереален,

за миг забравил своя глад.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

 

Навлиза в улицата главна,

напук на свойта нищета

и всеки опит е сподавен

за малко женска красота.

 

Безпомощните електрики

пак симулират тържество.

Но всеки вече тук е свикнал

да бъде тъжно същество.

 

И аз с приятели се скитам,

налучквам техния кураж,

опитвам да обхвана в ритъм

звука на вялия пейзаж.

 

Накрая всичко свършва в скука.

Един часовник градски бий.

Понесъл по невинна клюка

се връща всеки, за да спи.

 

И в този мрак провинциален

аз лягам в тесния креват,

със сън наивно-социален

насищам младия си глад.

Радой Ралин

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Гергана Шумкова
Гергана Шумкова Отговорен редактор
Поезия Радой Ралин стихотворение
Още от Любопитно
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес