Правителството на Гюров:

Тръмп: Великобритания не направи нищо, за да ни помогне срещу Иран. Отношенията ни вече са други

03 март 2026, 12:37 часа 840 прочитания 0 коментара
Тръмп: Великобритания не направи нищо, за да ни помогне срещу Иран. Отношенията ни вече са други

Великобритания трябваше да подкрепи САЩ в атаката срещу Иран, но тя не го направи. Това се оплака американският президент Доналд Тръмп на 3 март в интервю за британското издание The Sun. "Това няма да има значение, но той (британският премиер Киър Стармър - бел. ред.) трябваше да помогне. Никога не съм си мислил, че ще видя това от Обединеното кралство. Много е тъжно да се види, че отношенията очевидно не са такива, каквито бяха", заяви Тръмп. Той добави, че в настоящата ситуация САЩ са способни да действат самостоятелно и не са зависими от подкрепата на Лондон. 

На 2 март Киър Стармър заяви пред британския парламент, че правителството "не вярва, че режимът в Иран може да бъде сменен с въздушни удари". Той добави, че Обединеното кралство няма да се присъедини към САЩ и Израел в ударите срещу Иран, а вместо това ще се съсредоточи върху предоставянето на отбранителна помощ на своите съюзници в региона. 

Всъщност интересно е да се наблюдава реакцията на Тръмп на недоволство от решението на Великобритания да окаже пряка помощ, предвид факта, че именно той бе този, който с изказванията и действията си вся напрежение и недоверие сред съюзниците от НАТО относно способността на Алианса взаимно да се подкрепя. Все още не е забравено, например, неговото изказване от предизборен митинг в Южна Каролина през 2024 г., когато той обяви, че би насърчил Русия да "прави каквото си иска" с членки на НАТО, които не плащат достатъчно за отбрана. Тогава това изказване предизвика силна реакция в Европа и от страна на НАТО, тъй като предполагаше именно отказ от безусловната защита на съюзници.

Още: Заради атака с дронове Кипър отмени заседанието на Съвета на ЕС. Франция праща военна помощ

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Великобритания война Израел война Иран Киър Стармър авторски
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес