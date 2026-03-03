Тръмп: Великобритания не направи нищо, за да ни помогне срещу Иран. Отношенията ни вече са други

Великобритания трябваше да подкрепи САЩ в атаката срещу Иран, но тя не го направи. Това се оплака американският президент Доналд Тръмп на 3 март в интервю за британското издание The Sun. "Това няма да има значение, но той (британският премиер Киър Стармър - бел. ред.) трябваше да помогне. Никога не съм си мислил, че ще видя това от Обединеното кралство. Много е тъжно да се види, че отношенията очевидно не са такива, каквито бяха", заяви Тръмп. Той добави, че в настоящата ситуация САЩ са способни да действат самостоятелно и не са зависими от подкрепата на Лондон.

На 2 март Киър Стармър заяви пред британския парламент, че правителството "не вярва, че режимът в Иран може да бъде сменен с въздушни удари". Той добави, че Обединеното кралство няма да се присъедини към САЩ и Израел в ударите срещу Иран, а вместо това ще се съсредоточи върху предоставянето на отбранителна помощ на своите съюзници в региона.

Всъщност интересно е да се наблюдава реакцията на Тръмп на недоволство от решението на Великобритания да окаже пряка помощ, предвид факта, че именно той бе този, който с изказванията и действията си вся напрежение и недоверие сред съюзниците от НАТО относно способността на Алианса взаимно да се подкрепя. Все още не е забравено, например, неговото изказване от предизборен митинг в Южна Каролина през 2024 г., когато той обяви, че би насърчил Русия да "прави каквото си иска" с членки на НАТО, които не плащат достатъчно за отбрана. Тогава това изказване предизвика силна реакция в Европа и от страна на НАТО, тъй като предполагаше именно отказ от безусловната защита на съюзници.

