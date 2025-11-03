За пръв път: Ето какво откриха учени в дълбините на Тихия океан, какво ще се случи след това

Геолози за първи път регистрираха необичайно явление в дълбините на Тихия океан. Те са открили признаци на "умираща" зона на субдукция - това е област в Тихия океан, където една литосферна плоча потъва под друга. Това се съобщава в списанието Science Advances.

Какво ще се случи след откритието на учените в дълбините на Тихия океан

„Субдукцията може да спре, когато средноокеански хребет се приближи до падина, образувайки плаваща литосфера, която се съпротивлява на този процес, водещ до разделяне на плочите и промяна в техните граници. Пространствената и времева динамика на разделянето на плочите обаче остава загадка поради липсата на съвременни примери“, се казва в публикацията.

Анализът на данните показа, че в района на северната част на Тихия океан, където се сливат четири тектонични плочи - Explorer, Juan de Fuca, Pacific и North American, се извършват мащабни геоложки промени. Според учените една от плочите е започнала да се разделя под въздействието на натрупани напрежения.

В изследването са използвани сеизмични изображения и акустични вълни, които се отразяват от морското дъно и преминават през вътрешността на Земята. Тези данни разкриват разлом с дължина около 75 км, който активно разрушава плочата Explorer. Отбелязва се, че процесът на разрушаване протича постепенно - отделни фрагменти от плочата се отчупват и образуват микроплочи, създавайки нови граници.

На 13 октомври вестник „Ню Йорк Таймс“ съобщи, че Съединените щати са заплашени от мегаземетресение. Според геолози, бързо деформиращата се плоча Хуан де Фука край бреговете на Орегон е предизвикала сериозно безпокойство в научната общност. Уточнява се, че този геоложки разлом дава повече основания за безпокойство, отколкото заплахата от мегаземетресение в района на разлома Сан Андреас в Калифорния.

По-рано беше съобщено, че африканският континент бавно, но сигурно се разделя на две части и това може да доведе до появата на нов океан и мащабни природни бедствия. Три плочи под континента се раздалечават и буквално разкъсват сушата, потенциално създавайки нов океан и два континента вместо един. Този регион се нарича Източноафриканска рифтова система и учените смятат, че в бъдеще Източна Африка може напълно да се отдели от останалата част на континента.

