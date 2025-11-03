Бюджетният дефицит надмина шест милиарда лева

Бюджетният дефицит по консолидираната фискална програма към септември 2025 г. е в размер на 6 055,7 млн. лв. (2,7 % от прогнозния БВП), съобщиха от Министерството на финансите. Той се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 4 354,1 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 1 701,6 млн. лева.

В очакване на пари по ПВУ

От финансовото ведомство очакват през четвъртото тримесечие на годината да постъпят втори и трети транш по Механизма за възстановяване и устойчивост в общ размер на над 4,0 млрд. лв., което ще компенсира напълно натрупания дефицит по сметките за средства от ЕС (в размер на над 1,7 млрд. лв.), респективно текущо ще подобри салдото по КФП.

Размерът на фискалния резерв към 30.09.2025 г. е 16 899,6 млн. лв., в т. ч. 15 427,6 млн. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1 472,0 млн. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Основни параметри по консолидираната фискална програма (КФП) към септември 2025 г.

Приходите, помощите и даренията по КФП към септември 2025 г. са в размер на 59 755,8 млн. лв. или 66,2 % от годишните разчети. Постъпленията нарастват с 14,8 % (7 721,7 млн. лв.) спрямо отчетените към септември 2024 година. Сравнени със същия период на 2024 г. данъчните приходи нарастват номинално с 14,5 % (6 112,8 млн. лв.), неданъчните приходи нарастват с 26,2 % (1 892,3 млн. лв.), а постъпленията в частта на помощите и даренията са по-малко с 283,4 млн. лева, уточняват от финансовото министерство.

Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) са в размер на 48 405,5 млн. лв., което представлява 68,3 % от разчетените за годината. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски формират 81,0 % от общите постъпления по КФП за периода. Късното приемане на ЗДБРБ за 2025 г. забави прилагането на мерките за повишаване на събираемостта на приходите и борбата със сивата икономика. Очаква се положителните ефекти в приходите да се проявят през четвъртото тримесечие на годината.

Неданъчните приходи са в размер на 9 113,3 млн. лв., което представлява 76,0 % от годишните разчети. Тези приходи се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 2 237,0 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към септември 2025 г. възлизат на 65 811,5 млн. лв., което е 68,1 % от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП към месец септември на 2024 г. бяха в размер на 54 865,0 млн. лв., като следва да бъде взето предвид, че през месец февруари 2024 г. има отчетена трансакция по възстановяване на разходи от сметка за чужди средства на Министерството на регионалното развитие и благоустройството обратно към бюджета на министерството в размер на 1 200,0 млн. лв. При елиминирането на тази трансакция, с оглед съпоставимост, разходите към края на септември 2025 г. нарастват с 9 746,5 млн. лв. (17,4 %). Нарастване на разходите има основно в частта на социалните плащания, вкл. разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и други.

Нелихвените разходи са в размер на 63 000,9 млн. лв., което представлява 68,0 % от годишния разчет и ръст (на съпоставима база) от 8 952,4 млн. лв. (16,6 %) спрямо отчетените към септември 2024 г. Текущите нелихвени разходи са в размер на 56 050,3 млн. лв. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 6 902,0 млн. лв. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 48,7 млн. лв. Лихвените плащания са в размер на 1 339,2 млн. лв. (82,5 % от планираните за годината и ръст от 443,7 млн. лв. спрямо същия период на 2024 г., което се дължи основно на календара по обслужването на държавния дълг).