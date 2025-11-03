Украинските сили са спрели руско настъпление северно от Покровск, блокирали са превземането на важен път (ВИДЕО)

Украинските отбранителни сили продължават операцията си по прочистване на Покровск от руски военни. Те са спрели настъплението на армията на врага си в северната част на града и са предотвратили прекъсването на важен път, свързващ Покровск с Родинско, обяви на 3 ноември следобед 7-ми корпус за бързо реагиране на въздушнодесантните сили на Украйна. Тази част от северния фланг, чиято дължина е около 9 км, е изключително ключова - ако се създаде стабилно руско укрепление там Покровск и Мирноград може да паднат, но пък Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) идват от север, от посока Добропиля.

"През последните няколко дни украинските отбранителни сили създадоха възможности за попълване на войските в нашата зона на отговорност с допълнителен персонал и оборудване", се казва в изявлението на 7-ми корпус.

According to Ukraine’s 7th Assault Corps, clearing operations in Pokrovsk are actively ongoing. Over the last few days, reinforcements have arrived, and Ukrainian forces are pushing Russian troops out of the northern part of the city, preventing them from cutting the… pic.twitter.com/KHv61fmIeZ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 3, 2025

Според десантчиците в момента се извършва "активно прочистване" на северната част на Покровск. "Благодарение на координираните действия на украинските части беше възможно да се спре разширяването на руското присъствие в тази зона и да се предотврати прекъсването на пътя, свързващ Покровск и Родинско", обявиха от корпуса в социалните мрежи.

Снимка: Facebook, Володимир Зеленски

Ситуацията в Мирноград

Според украинските военни ситуацията в Мирноград остава напрегната, но под контрол. "Русия е забелязана в подстъпите към югоизточните покрайнини на Мирноград. Общият брой на руския персонал е незначителен – около 10 души. Работи се по елиминирането им. Отбраната на града вече е подсилена с допълнителни сили", съобщи командването.

Украинските въздушнодесантни сили гарантират, че имат ясни планове за противодействие на руските войски и поддържат тясно сътрудничество между подразделенията, за да стабилизират ситуацията в двете посоки.

На 29 октомври руският диктатор Владимир Путин заяви, че украинските войски са обкръжени в Покровск в Донецка област и Купянск в Харковска област. След това той цинично предложи да се прекратят военните действия в тези райони, за да могат, по неговите думи, западни журналисти и украински медии да проверят верността на тези твърдения. Никакви геолокализирани кадри обаче не потвърдиха думите на Путин, а украинските власти също ги отрекоха.

