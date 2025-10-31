6 предупредителни признака за запушени артерии

Сърдечните заболявания остават водеща причина за смърт в световен мащаб. Въпреки че често се развиват бавно и без драматични симптоми, те могат да бъдат много лечими – стига да бъдат открити рано. Проблемът е, че много хора пренебрегват ранните признаци, отдавайки ги на стрес, умора или преходен дискомфорт, пише The Times of India.

Хората над 40 години, както и тези с високо кръвно налягане, диабет, висок холестерол или фамилна анамнеза за сърдечни заболявания, трябва да обръщат особено внимание на сигналите, които тялото им изпраща.

Съдовият хирург д-р Сумит Кападия подчертава шест ключови симптома на запушени артерии.

1. Болка или стягане в гърдите

Ангината е най-честият признак на намален кръвоток към сърцето. Чувството за натиск, тежест или парене в гърдите може да се разпространи към ръката, рамото, челюстта или гърба. Ако болката се появи по време на активност и се облекчи от почивка, е важно да се действа. Ако болката продължава дори в покой, това може да е признак на инфаркт и се нуждаете от незабавна медицинска помощ.

2. Задух и необяснима умора

Когато сърцето ви не получава достатъчно богата на кислород кръв, цялото ви тяло работи усилено. Ако имате задух дори при леко натоварване или се чувствате хронично изтощени, не го пренебрегвайте – това може да е скрит признак на сърдечно заболяване.

3. Крампи в краката, които изчезват, когато си почивате

Болката в прасците, бедрата или седалището при ходене, която изчезва след кратка почивка, може да е симптом на периферно артериално заболяване. Стеснените артерии в краката ви не могат да задоволят повишеното търсене на кислород на мускулите ви и с течение на времето дори кратките разходки могат да станат трудни.

4. Изтръпване или слабост в крайниците

Липсата на кислород уврежда нервите, което може да причини изтръпване, студенина или слабост в краката и ръцете. Това може да затрудни ежедневните дейности и да увеличи риска от падания – знак, че трябва да посетите лекар.

5. Бавно зарастващи рани по краката

Лошото кръвообращение забавя заздравяването на тъканите. Раните, които не зарастват седмици наред, увеличават риска от инфекция и в най-тежките случаи могат да доведат до гангрена. Бързото лечение предотвратява сериозни усложнения.

6. Студени крайници и промяна в цвета на кожата

Ако единият крак или ръка е забележимо по-студен, блед или синкав, вероятно е нарушен кръвоток. Може също да забележите косопад или лъскава кожа в тази област, което са ясни признаци, че трябва бързо да потърсите медицинска помощ.