Николай Хаджигенов: Борисов ще получи един голям червен магнит за Коледа (ВИДЕО)

Бойко Борисов ще получи един голям червен магнит за Коледа. Според мен името му отдавна е в списъка “Магнитски“. Това каза в предаването Студио Actualno адв.Николай Хаджигенов, един от създателите на гражданско сдружение “Ние идваме“, и една от водещите фигури на простестите през 2020 г. Той отговори на въпроса колко ще издържи тандемът Борисов – Пеевски: “Според мен това няма да издържи дълго. Така или иначе тая сглобка, слепка, както искате я наречете, се задържа твърде дълго. Борисов и Пеевски са конкуренти за едно и също нещо. Пеевски като нищо си въобразява, че може да стане премиер. Пеевски няма да стане премиер. Колкото и Борисов ще стане премиер. Никой от двамата няма да стане премиер.

Но те са конкуренти за всичко останало. За властта като вълшебна пръчица и за тоя, големия чувал на Дядо Коледа с порциите. Затова са конкуренти за едно и също нещо.

Въпрос на физическо оцеляване

И при двамата е въпрос на оцеляване буквално ден за ден, ако щете чисто физическо. Заради “Магнитски“ Пеевски е с една идея в по-лошо положение.

А и той е по-слаб от Борисов електорално, ако щете. Защото големите пари и купуването на това и онова са хубаво нещо, ама да кажем, че все още не са достатъчни. А и няма как да бъдат достатъчни.

Пеевски, сега може би ще вляза в полето на социолози, политолози и т.н., но той има праг на електорално развитие. В смисъл да купиш, да купиш, но колко да купиш? Какво ще направиш – 15%. И?

Освен това покрай напъните на Борисов да махне “Магнитски“ на тоя или оня, според мен ще получи един голям червен магнит за Коледа, най-вероятно. В смисъл, той според мен, а и не само според мен, той отдавна е в списъка “Магнитски“.

И кокошарник не може да управлява

И засега те и затова го предупредиха покрай Влади Горанов и тоя, и оня. Въпрос на време е да го плеснат. Защото няма елементарна логика – Пеевски плеснат за политическа корупция, а пък Борисов не е. Че в Уикипедия срещу символ за политическа корупция е снимката на Бойко Борисов.

И оставете това. Навсякъде по света, освен в Кремъл, защото там конкуренцията е по-голяма. Въпрос на време е и въпрос на глупости. Според мен Борисов скоро ще дръпне килимчето под една или друга форма.“

Пеевски е невъзможен без Борисов, каза адв. Хаджигенов и припомни колко е неуспешен бизнесът на Пеевски – нищо не излиза от всичко, с което той се захване: “Ако дадем на Пеевски да управлява кокошарник, след 3 дни кокошарникът е чао.“

