Войната в Украйна:

Николай Хаджигенов: Борисов ще получи един голям червен магнит за Коледа (ВИДЕО)

03 ноември 2025, 19:30 часа 1158 прочитания 0 коментара

Бойко Борисов ще получи един голям червен магнит за Коледа. Според мен името му отдавна е в списъка “Магнитски“. Това каза в предаването Студио Actualno адв.Николай Хаджигенов, един от създателите на гражданско сдружение “Ние идваме“, и една от водещите фигури на простестите през 2020 г. Той отговори на въпроса колко ще издържи тандемът Борисов – Пеевски: “Според мен това няма да издържи дълго. Така или иначе тая сглобка, слепка, както искате я наречете, се задържа твърде дълго. Борисов и Пеевски са конкуренти за едно и също нещо. Пеевски като нищо си въобразява, че може да стане премиер. Пеевски няма да стане премиер. Колкото и Борисов ще стане премиер. Никой от двамата няма да стане премиер.

Но те са конкуренти за всичко останало. За властта като вълшебна пръчица и за тоя, големия чувал на Дядо Коледа с порциите. Затова са конкуренти за едно и също нещо.

Още: Бъчварова: Участието на ДПС и Делян Пеевски в управлението вече е напълно легитимирано

Въпрос на физическо оцеляване

И при двамата е въпрос на оцеляване буквално ден за ден, ако щете чисто физическо. Заради “Магнитски“ Пеевски е с една идея в по-лошо положение.

А и той е по-слаб от Борисов електорално, ако щете. Защото големите пари и купуването на това и онова са хубаво нещо, ама да кажем, че все още не са достатъчни. А и няма как да бъдат достатъчни.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Преформатирането е малко като перестройката - Борисов се сниши като Тодор Живков (ВИДЕО)

Пеевски, сега може би ще вляза в полето на социолози, политолози и т.н., но той има праг на електорално развитие. В смисъл да купиш, да купиш, но колко да купиш? Какво ще направиш – 15%. И?

Освен това покрай напъните на Борисов да махне “Магнитски“ на тоя или оня, според мен ще получи един голям червен магнит за Коледа, най-вероятно. В смисъл, той според мен, а и не само според мен, той отдавна е в списъка “Магнитски“.

И кокошарник не може да управлява

Още: Бойко Борисов просто буксува и му се иска той да държи кормилото

И засега те и затова го предупредиха покрай Влади Горанов и тоя, и оня. Въпрос на време е да го плеснат. Защото няма елементарна логика – Пеевски плеснат за политическа корупция, а пък Борисов не е. Че в Уикипедия срещу символ за политическа корупция е снимката на Бойко Борисов.

И оставете това. Навсякъде по света, освен в Кремъл, защото там конкуренцията е по-голяма. Въпрос на време е и въпрос на глупости. Според мен Борисов скоро ще дръпне килимчето под една или друга форма.“

Пеевски е невъзможен без Борисов, каза адв. Хаджигенов и припомни колко е неуспешен бизнесът на Пеевски – нищо не излиза от всичко, с което той се захване: “Ако дадем на Пеевски да управлява кокошарник, след 3 дни кокошарникът е чао.“

Приятел в нужда се познава: Борисов помага на Пеевски да се размагнетизира

Още – във видеоматериала.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Бойко Борисов Делян Пеевски Студио Actualno санкции закон Магнитски
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес