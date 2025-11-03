Мистерията се заплита: Отново изчезна откритият в Пирин мъж, обявен в миналото за починал

Мъжът, който беше открит случайно в Пирин и за когото стана ясно, че е бил обявен за починал преди години, не е задържан в полицията, предаде bTV. В момента не се знае къде е мъжът в момента, но институциите вече са се задействали, за да може смъртният му акт да бъде обявен за нищожен. Според източници на bTV, името му е Боян Иванов, от Русе и е бил обявен за издирване през 2015 г. 5 години по-късно съдът го обявява за мъртъв.

Мистериозният мъж бе открит случайно от паркови служители в петък край незаконния му бивак в Национален парк "Пирин", където се предполага, че се е настанил преди дни. „Мястото, на което е намерена палатката, е близо до река Демяница, местността "Чалин валог". Парковата охрана преди седмица е минала за упражняване на контрол по незаконен риболов и там не е имало палатка“, коментира Росен Баненски, директор на Национален парк "Пирин".

Мъжът се държал враждебно и отказал да събере палатката си. „Държал се е агресивно, обиждал ги е, до физическа саморазправа не се е стигнало, но парковата охрана е преценила, че най-доброто решение е да се обади на полицията“, коментира Росен Баненски.

Полицейският екип установява, че мъжът няма документи и е заведен в полицейското управление, където установяват, че лицето е обявено за починало, пред 12 години. „Когато едно лице е обявено за починало, то е наказателно неотговорно. Това лице не може да носи наказателна и административна отговорност. Това лице не може да бъде предмет на разследване, не може да бъде предмет на задържане“, коментира адв. Мартин Бусаров.

Това е причината, мъжът да бъде пуснат да си ходи и в момента отново да е в неизвестност. Въпреки, че е установена самоличността му, процедурата по официалното му обявяне за жив зависи само от него, или роднините му. „На първо място може лицето, което се е появило като живо и се заявява, че е живо - да поиска такова дело, да образува такова дело. Може това да бъде поискано от други роднини. Имал съм такива случаи в практиката“, посочи още адвокатът.