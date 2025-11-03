Какъв църковен празник е на 4 ноември и какви ЗАБРАНИ трябва да се спазват

Утре, 4 ноември, вярващите честват деня на паметта на свети монах Йоаникий Велики. Както всеки църковен празник, така и този се свързва се свързва с определени забрани. Ето кои 3 неща не трябва да правите в утрешния ден, за да не привлечете нещастие в живота си.

История на църковния празник на 4 ноември

Св. Йоаникий Велики е роден около 752 г. във Витиния (Мала Азия) в просто, благочестиво, но бедно семейство. В младостта си той е бил пастир и се е отличавал с природна скромност и трудолюбие. Поради липса на образование, той дълго време бил неграмотен, но духовната му проницателност и вътрешно благоговение стават основата на бъдещата му светиня. В младостта си Йоаникий служил в императорската армия и се прочул със своята смелост и честност. Тежестта на войната и суетата на земната слава обаче насочили сърцето му към друг път - пътя на пълното отричане от всичко светско.

След като напуснал военната си служба, той избрал монашеския живот в Мавривунтския манастир. Именно там, след като се научил да чете и пише, открил за себе си силата на Псалтира и богословската литература. Утвърдил се в строга дисциплина и непрестанна молитва, скоро отишъл в пустинята, за да се посвети на уединен аскетизъм.

Светецът прекарал повече от петдесет години в пълно уединение на планината Олимп във Витиния. Животът му бил образец на доброволна бедност, физическо въздържание и непрестанна молитва. Храната му била оскъдна, сънят му бил много кратък и той посвещавал всичките си сили на духовно усъвършенстване.

Именно през този период Йоаникий станал широко известен като аскет с голяма духовна сила. Той се прославил със своето ясновидство, дара на изцеление, освобождаване на хора от обсебване от демони и подкрепа на онези, които са в скръб и житейски изпитания.

Към края на живота си Йоаникий започнал да прекарва все повече време в молитва за мир в Църквата и за благополучието на хората, които идвали при него за благословия. Той се оттегля, за да бъде с Господа на 4 ноември 846 г., оставяйки след себе си дълбоко духовно наследство и многобройни свидетелства за чудесата, съпътствали служението му.

Какво да не правите на 4 ноември

Не бива да се карате или клеветите - кавгата този ден ще "привлече: раздори за дълго време. Не бива да работите усилено - това е ден на тишина, въздържание и молитва. Забранено е да се вземат прибързани решения - св. Йоаникий осъжда безразсъдните действия и импулсивните решения.

