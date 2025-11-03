Партийната субсидия се променя: Ето колко ще е в евро

Размерът на държавната партийна субсидия по закон се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет, а право на такава по закон имат политическите формации, т.е. партии и коалиции, които са получили поне 4% от гласовете на избирателите и влизат в парламента. Тъй като тази година бюджетът ще е в евро - субсидията за партиите също ще е в евро. Досега субсидията беше 8 лв. за действително получен глас, а през следващата година Министерство на финансите предлага тя да е 4.10 евро за действително получен глас.

Кой предоставя парите на партиите и коалициите?

По закон държавната субсидия се предоставя ежегодно от бюджета на Министерството на правосъдието на партиите и коалициите на четири части: до 30 април, до 30 юни, до 30 септември и до 20 декември на съответната година.

Държавната субсидия се предоставя на равни части. ОЩЕ: Властелини на субсидиите: Партиите с най-много приходи за 2024 г. (ГРАФИКА)

Платените субсидии за 2025 г.

До момента на партиите са изплатени общо 13 782 580 лв. До момента са минали три транша. От 1 януари до 31 март на партиите и коалициите в 51-ото Народно събрание са платени 4 609 466 лв. За периода 1 април - 30 юни - изплатените субсидии са в размер на 4 463 732 лв., докато за 1 юли - 30 септември на всички парламентарно представени партии са изплатени общо 4 709 382 лв. ОЩЕ: Министерството на финансите публикува историческия първи бюджет в евро