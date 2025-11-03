Партийната субсидия се променя: Ето колко ще е в евро

Любопитно:

Размерът на държавната партийна субсидия по закон се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет, а право на такава по закон имат политическите формации, т.е. партии и коалиции, които са получили поне 4% от гласовете на избирателите и влизат в парламента. Тъй като тази година бюджетът ще е в евро - субсидията за партиите също ще е в евро. Досега субсидията беше 8 лв. за действително получен глас, а през следващата година Министерство на финансите предлага тя да е 4.10 евро за действително получен глас.  

Кой предоставя парите на партиите и коалициите?

По закон държавната субсидия се предоставя ежегодно от бюджета на Министерството на правосъдието на партиите и коалициите на четири части: до 30 април, до 30 юни, до 30 септември и до 20 декември на съответната година.

Държавната субсидия се предоставя на равни части.

Платените субсидии за 2025 г. 

До момента на партиите са изплатени общо 13 782 580 лв. До момента са минали три транша. От 1 януари до 31 март на партиите и коалициите в 51-ото Народно събрание са платени 4 609 466 лв. За периода 1 април - 30 юни - изплатените субсидии са в размер на 4 463 732 лв., докато за 1 юли - 30 септември на всички парламентарно представени партии са изплатени общо 4 709 382 лв.

