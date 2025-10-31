Войната в Украйна:

Пропаганда ли са новите ядрени оръжия на Русия? Руслан Трад в Студио Actualno (ВИДЕО)

31 октомври 2025, 19:30 часа 789 прочитания 0 коментара

Русия извърши изпитания на ракетата с ядрено задвижване "Буревестник" и торпедото с ядрено задвижване "Посейдон", след което се похвали с уникалността на тези оръжия. В отговор американският президент Доналд Тръмп нареди на Пентагона незабавно да започне ядрени тестове, а Москва отвърна, че руските изпитания не са били с ядрени оръжия. Пропаганда ли разпространява Кремъл със заплахите си за невиждана до този момент ракета? В Студио Actualno темата коментира военният анализатор и журналист Руслан Трад от Атлантическия съвет.

"Буревестник" и опасността от радиация

"Минаха доста години от последния американски ядрен опит през 1992 г. Не е забравен, но като цяло темата остава на заден план до войната в Украйна, когато Русия започна наново разговора за ядреното оръжие – не само като възпиращ фактор, но и като офанзивно оръжие. Все повече държави говорят за своите арсенали. Не е сигурно дали ще има американски опит, по-скоро има скептицизъм в Пентагона, американската армия не е готова (...) Има пропагандна част и от двете страни, защото това винаги въздейства и на обществото, и на противника. Все още не знаем „Буревестник“ с каква система работи, какви са вътрешните компоненти. Путин заяви, че „Буревестник“ няма еквивалент, но Щатите разработват такава ракета през 1957 г. и изоставят проекта, защото има опасност от радиация. Същата опасност има и с „Буревестник“. Тъй като не са тествани подобни оръжия с ядрено задвижване и ядрена глава, има сериозни опасения за стойността на радиацията около тях - заради ядрения двигател", коментира Трад.

Снимка: Kremlin.ru

"Винаги има тази пропагандна цел, но в същото време сме свидетели, че ядрената тема вече не е табу. Освен това се говори за засилване на арсеналите на различни държави с тактическо ядрено оръжие – по-малки като мощности и размер ракети, пак ядрени, които могат да бъдат използвани на по-локално ниво. Все повече държави използват това като възпиращ фактор. Но ако Щатите последват примера на Русия, и други държави ще направят (тестове)", смята анализаторът.

Той коментира също така защо далекобойните ракети "Томахоук" са един вид вълшебно оръжие за украинската армия. Спря се и на разговора между Доналд Тръмп и китайския президент Си Дзинпин в Южна Корея, след който общо изявление нямаше, но САЩ обявиха, че ще намалят митата за китайски стоки: Тръмп и Си Дзинпин са постигнали съгласие по темата "Украйна", но "понякога трябва да ги оставим да се сражават" (ВИДЕО).

На Тръмп му е по-комфортно с Путин, отколкото със Си Дзинпин

"Някои от големите китайски компании, в които има участие и Комунистическата партия, през последното десетилетие придобиха дялове в най-големите западни компании – от гейминг индустрията до производството на соя и химикали за земеделие. Една от темите беше соята, защото Китай през последните 15 г. успява да окрупни логистиката на такива продукти и да поддържа земеделски терени, да произвежда соя и определени зърнени култури. Китай води в резултата на жизненоважна логистика. Беше избегнат по-голям търговски сблъсък. Но ако конфликтът ескалира, Китай може да реши да направи останалата част от света още по-зависима от важни продукти, които ползваме ежедневно, включително лекарства", каза Трад.

Снимка: Getty Images

"Показателно е, че Китай определи период – следващия април, за среща на Си Дзинпин с Тръмп. Китай прави това съвсем нарочно. Те не вярват в последователната политика на американския президент и затова искат да имат подобни периоди за срещи, за да може през това време да контролират наратива в световен мащаб. За разлика от тях, в Щатите не виждаме ясна политика. В никакъв случай не става дума за приятелска среща. Тръмп се чувстваше много по-комфортно с Путин - не защото го смята за приятел, а защото смята Путин за по-нисш от себе си. Докато с Китай видяхме равнопоставеност, нямаше резки думи и жестове, администрацията се държеше много по-координирано, неслучайно не се спомена никъде Тайван. Усещането е малко горчиво, защото, от американска гледна точка, тази среща беше по-скоро компромис, и то в негативния смисъл", смята анализаторът.

Гледайте още във видеото: защо са толкова важни редкоземните метали, които Тръмп и Си дискутираха и какво предимство би получила Украйна с ракети "Томахоук".

Водещ: Мирослав Димитров

Димитър Радев
