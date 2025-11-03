“Ако дадем на Пеевски да управлява кокошарник, след 3 дни кокошарникът е чао.“

Думите от заглавието са на адв.Николай Хаджигенов, един от създателите на гражданско сдружение “Ние идваме“, и една от водещите фигури на протестите през 2020 г. Той каза това в предаването Студио Actualno. Според него, ако си спомним бизнесите на Пеевски през годините, ще видим, че с каквото се е захванал, нищо не е излизало:

“Пеевски не е възможен без Борисов. Как един необразован, невъзпитан и всичко не, не, не, каквото се сетите, политически тиквеник, ще управлява нещо?

Вие, ако му дадете кокошарник, на третия ден няма кокошки, няма яйца, няма кокошарник. Ние това го знаем. Хващате историята на Пеевски като бизнесмен

– от Илия Павлов, прекарвате я през КТБ, през БТК, през каквото се сетите, през ДПС, ако щете, защото ми е любим пример напоследък, резултатът е един и същи. Т. е. ако му дадем кокошарник, след три дена кокошарникът – чао.

Така че всъщност хората се дразнят на искрящата политическа простотия, която лъха от пеевщината, но Борисов е виновен. И Борисов винаги трябва да бъде главната цел. Пеевски е брутален политически тиквеник.“

