Жена е с фрактура на черепа след побой на столичен булевард

03 ноември 2025, 18:10 часа 941 прочитания 0 коментара
56-годишен мъж е задържан и обвинен за жестоко нападение и побой над жена в София след спор на пътя, съобщиха от прокуратурата. Инцидентът е станал на 31 октомври около 14:30 ч. след лек пътен сблъсък между двамата на булевард "България" в столицата.

Вместо да изчака пристигането на полицията, мъжът проявил агресия, нападнал жената, ударил я с шамар и тя паднала на земята. В резултат на удара и падането пострадалата е получила фрактура на черепа.

От прокуратурата уточняват, че нападението е извършено на публично място и по хулигански подбуди – "с демонстративно неуважение към обществения ред и човешкото достойнство". Още: Ужасяващата реалност на домашното насилие оживява в нов мултимедиен проект на фондация „Документалистите“

Софийската районна прокуратура е повдигнала обвинение на мъжа за причиняване на средна телесна повреда, за което законът предвижда наказание до 10 години затвор. Той е задържан за 72 часа, а прокуратурата ще поиска от съда постоянен арест.

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
