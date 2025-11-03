За прошката и добрината, през призмата на абсурда: Свежен Младенов в Студио Actualno

Режисьорът Ивайло Пенчев, създал обичаните български заглавия "Корави старчета", "Летовници", "Като за последно" и "Чичо Коледа", се завръща с нова вълнуваща история! Отличаван многократно за всички свои филми, той ще представи пред зрителите най-новата си продукция – "Рожден ден". Комедията тръгва премиерно по кината в цялата страна на 7.11.2025 г.

В главните роли ще видим Меглена Караламбова и неповторимия Васил Банов, за когото това остава последният филм, в който той участва преди да ни напусне на 78-годишна възраст. Заедно с тях, в историята по сценарий на Божан Петров и Ивайло Пенчев, се превъплащават актьорите Свежен Младенов, Станимир Гъмов, Стефан Денолюбов и Милена Аврамова. Оператор на филма е Георги Челебиев.

"Рожден ден" е комедия за неочакваните срещи, абсурдната страна на живота и способността на хората да се променят – дори когато изглежда твърде късно. В центъра на разказа застават Баба Геновева (Меглена Караламбова), бившият затворник Васил (Васил Банов), трима приятели Сашо (Свежен Младенов), Краси (Странимир Гъмов), Любо (Стефан Денолюбов) и техният гениален план, който първоначално изглежда като обикновено криминално престъпление, но се оказва една от най-важните битки в живота им.

Житейските избори и перипетии, пред които са изправени, ги въвличат в поредица от комични ситуации. А силата на духа и общата им цел стопяват различията помежду им и ги променя завинаги.

Повече за филма и неговите послания вижте в интервюто със Свежен Младенов в предаването "Студио Actualno".