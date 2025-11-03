В океана има един хищник, който вселява ужас в големите бели акули

В океана има едно животно, което всява ужас дори в сърцето на голямата бяла акула, някога считана за най-страшния подводен хищник. Край бреговете на Южна Африка, двойка косатки (Orcinus orca) е известна с това, че тероризира белите акули (Carcharodon carcharias) толкова безмилостно, че акулите са избягали от собствените си места за хранене. Сега, за първи път, напълно несвързана група косатки е заловена да преследва бели акули край бреговете на Мексико – и тяхната стратегия за лов е просто гениална.

Защо косатките нападат акулите

Косатките ценят акулите заради богатите им на хранителни вещества черни дробове. Косатките от групата на Моктезума – които преди това са били забелязвани да убиват китови акули – са намерили начин да обездвижват напълно акулите, преди да се нахвърлят върху черните им дробове, които са истински деликатеси за тях.

„Смятам, че косатките, които се хранят с еласмобранхи – акули и скатове – биха могли да изядат голяма бяла акула, ако пожелаят, където и да я намерят“, казва морският биолог Ерик Хигера Ривас от Conexiones Terramar и Pelagic Life.

„Това поведение е доказателство за високата интелигентност, стратегическото мислене и сложното социално учене на косатките, тъй като техниките за лов се предават от поколение на поколение при техния вид.“

Белите акули са сред редица животни, които проявяват странно поведение, когато бъдат обърнати с главата надолу: те стават напълно безжизнени и послушни, поведение, известно като тонична неподвижност. При някои видове, като опосумите, това се нарича „игра на мъртви“, стратегия за избягване на вниманието на хищника, но не е известно защо акулите го правят.

Хигера и колегите му от известно време изучават една група, която се състои от косатки, водени от мъжки екземпляр на име Моктезума, който изглежда развива специализация в лова на еласмобранхи. Това е групата на хрущялните риби, която включва акулите и скатовете.

Ето още нещо за косатките. Технически погледнато, всички те са един вид, но има разлики между групите, известни като екотипове. Те могат да включват фини физически разлики, но също така и стратегии за хранене. Някои са специализирани в яденето на риба като сьомга, други може да предпочитат тюлени или дори да избират китове за своя плячка.

На косатките от Калифорнийския залив, сред които е и стадото на Моктезума, не е определен конкретен екотип, но те се считат за опортюнистични генералисти, които ловуват и ядат всичко, което им попадне.

Как ловуват косатките

В хода на проучването си на косатките в Калифорнийския залив, учените не само са наблюдавали група косатки, които са се хранили с бели акули на два пъти, но и са успели да заснемат лова с ярки подробности - както с камери на дронове, така и с подводни камери.

Резултатите показват обмислена и координирана стратегия, която се възползва от слабостта на акулите – тоничната им неподвижност. И в двата случая е наблюдавана група от пет възрастни косатки, които се приближават към млада бяла акула и работят заедно, за да я обърнат с главата надолу.

„Това временно състояние прави акулата беззащитна, което позволява на косатките да извадят богатия на хранителни вещества черен дроб и вероятно да консумират и други органи, преди да изоставят останалата част от трупа“, казва Хигера.

Примерите за лова

Първият случай е от август 2020 г., когато били убити две акули. Вторият случай е от август 2022 г. Това време на годината подсказва, че ловът може да има сезонен характер, вероятно свързан с периода на раждане на акулите. И в двата случая косатките оставили останалата част от акулата неизядена. Това се дължи на факта, че черният дроб на белите акули е огромен и пълен с хранителни вещества. Органът действа като склад за мазнини и масла, които поддържат акулите по време на епичните им миграционни пътувания, което е богата награда за гладна косатка. И при двата случая косатките разделили черния дроб между членовете на стадото.

Що се отнася до лова на млади екземпляри, изследователите смятат, че тази практика може да е част от стратегия за минимизиране на риска от нараняване на ловните косатки.

„Възрастните бели акули реагират бързо на ловните косатки, напълно евакуирайки сезонните си места за събиране и не се връщат в продължение на месеци“, казва морският еколог Салвадор Йоргенсен от Калифорнийския държавен университет.

„Но тези млади бели акули може да са наивни по отношение на косатките. Просто все още не знаем дали реакциите на белите акули за бягство от хищници са инстинктивни или трябва да се научат."

Изследването е публикувано в списанието Frontiers in Marine Science.