Защо другите се променят, когато ние работим върху себе си?

„Какво е това в мен, че съм преживял такъв и такъв проблем?“

Променят ли се изобщо? Може би се случва нещо друго? Какво е това в нас, че изпитваме този или онзи проблем? Всичко започва от нас. Ситуации в живота, проблеми, болести, взаимоотношения с хора – всички те по някакъв начин са огледален образ на нашия енергиен образ. Истинският въпрос е: „Какво е това в мен, че изпитвам този или онзи проблем?“

„Какво е това в мен, че съм преживял такъв и такъв проблем?“

И така, всичко започва от нас. Ситуации в живота, проблеми, болести, взаимоотношения с хора – всички те по някакъв начин са огледален образ на нашия енергиен образ. Сякаш сме записали енергийната си карта с някакво устройство и животът, който живеем, е нейната 3D анимация или холограма.

Още: Това е най-токсичната емоция за здравето

Всичко е реалистично, осезаемо и наистина се случва.

Докато чистим, ние променяме вътрешната си вселена, променяме тази карта, звездите се пренареждат и светят по-ярко, галактиките променят местата си, цвета и размера си, а да не говорим за космическия прах!

Защото, какво са програмите? Какво всъщност е това? Те са ритмично повтарящи се модели, модели, които постоянно следват форма, план или чертеж, запечатан в паметта като състояние по подразбиране.

Например, метеорният поток винаги се повтаря, по едно и също време всяка година!

Още: Психотерапевт: Защо избираме партньори, които ни нараняват?

Всички космически тела се държат по този начин, защото това е първоначалното им намерение и нищо не им пречи да го правят. Програмите са като небесните тела: модели на поведение, които са инициирани отдавна и се повтарят постоянно.

Докато не ги спрем.

Ако имаме проблем с партньора си: такъв е, такъв е; и решим да поемем отговорност и да започнем да чистим, какво всъщност се случва?

Партньорите не чистят, не работят върху себе си, всъщност изобщо не се стараят и въпреки това, ще забележим някои промени в поведението им. Така че, съвместните програми се почистват! Не знаем какво е довело до „о, боже“, а то е започнало от „мила, прекрасно, слънчице, красиво щастие“.

Още: Слушалките: Социална изолация или необходимо уединение?

Междувременно се е появило нещо, някакъв невидим „космически прах“. Но няма да изследваме как се е появил този метеорит, насочен към Земята, защото нямаме време, а ще разгледаме как да го махнем от пътя му, нали?

Хаосът и безредието идват от тази карта, от енергийната структура вътре в нас, а тази се е появила кой знае как, нямаме представа.

Докато чистим, ние променяме структурата си и тази промяна се отразява в партньора в този един сегмент.

Така че не можем да почистим вместо него/нея, те трябва да поемат отговорност за спомените си, защото това са Хималаите от материал! Но когато ние изчистим спомените си, това новосъздадено празно пространство се проявява и в тях, защото сега те вече нямат огледалния си образ в нас, който е бил причината за специфичното им поведение!

Още: 10 тайни на скандинавското щастие

Така че, партньорите са там за нас и ние сме там за тях. „Скъпа, слънчице, щастие“ е лепилото, към което сме се пристрастили, за да достигнем до тази възможност да бъдем с някого в този смисъл, защото трябва да разрешим вътрешни конфликти, тоест да осъзнаем вътрешната Любов и да обичаме партньора си с нея, а не със спомени.

Партньори, деца, колеги на работа, болести, каквото и да е, латентно проектират нашите програми или по-скоро, несъзнателно ги изразяват, за да имаме възможност да ги пречистим в себе си, въпреки че през цялото време вярваме, че те са проблемът.

Знам, че сега питате: „Но как Хю Лен е чистил за онези хора от психиатричната болница?“

Той не им чистеше, но въпреки това, Хю Лен не може да бъде наш модел, това е проява на сила, изпратена от Източника, от Божественото, и тя служи, за да убеди в съмненията ни, да пречупи мързела и страха ни.

Още: Защо интелигентните хора седят с гръб към стената в ресторант?

Например, не желаете да възкресявате мъртви или да ходите в пустинята в мизерия и бедност, както е правил Исус, но желаете да постигнете мира и красотата, за които той говори.

Всеки трябва да бъде отговорен за собствения си живот, за собствените си спомени, за собствената си Любов. Когато направим това, тогава вече няма да има проблеми.

Ако имам силно развито чувство за отговорност и съм чист, то това несъзнателно, или дори умишлено, ще се проектира от мен в обкръжението ми. Ще се случи така, че ще изпреваря лудия шеф със съзнателните си действия и ще задоволя суетата му, и то повече, отколкото се е надявал!

Той ще усети лекотата, с която се решават проблемите, или поне по-фината енергия, с която се решават, така че ще се занимава по-малко с мен.

И може би ще срещнат по-малко съпротивление от мен, защото двамата решаваме проблема със съпротивлението!

Това всъщност е промяната, напрежението на заседналата енергия се променя и пространството около нас става по-флуидно.

Но шефът все пак трябва да поеме отговорност, защото е домашен насилник, жена му го дразни, съседът му го потиска, бирниците му крещят и така нататък...