Ако искате да запазите естествения си цвят на косата по-дълго, опитайте тайния трик на корейските жени, който забавя появата на сива коса до пенсиониране. Корейските жени забавят посивяването благодарение на ежедневните си навици. Те обръщат специално внимание на три неща, превенция, грижа и естествени „цветове“ от кухнята.

Защо косата на корейските жени не посивява бързо?

Корейските жени са наистина очарователни. Те не само успяват да запазят младежкия си вид в продължение на десетилетия, но са известни и с красивата си, гъста и блестяща коса. Тя е трудна за къдрене, рядко се чупи и расте много бавно. Причината се крие в тяхната дисциплина и правилни грижи от ранна възраст.

Корейска превенция

Жените от „страната на сутрешната тишина“ се учат как правилно да се грижат за косата си още от пет-шестгодишна възраст. Всяко момиче знае как да си мие косата правилно и какво да избягва, ако иска да изглежда красиво.

Сивата коса не е само признак на стареене, тя често се появява и при млади хора. Най-честите причини са намалено производство на меланин, хормонален дисбаланс, автоимунни заболявания, дефицит на витамини и минерали и хроничен стрес.

Корейските жени имат едно мощно оръжие срещу всичко това: балансирана диета. Менюто им е доминирано от ферментирали зеленчуци, които ядат с всяко хранене. Различните видове зеленчуци и подправки допълват липсата на витамини и минерали и пряко влияят върху здравето на косата им

Затова първата стъпка към красива коса е да промените диетата си. Включете повече зеленчуци и ферментирали храни. Когато тялото получи всички необходими хранителни вещества, посивялата коса може дори да изчезне и да порасне нова коса с естествен цвят.

Масаж, шампоан и балсам

Корейските жени масажират скалпа си всеки път, когато си мият косата. Това подобрява кръвообращението и подхранва фоликулите, като по този начин предотвратява появата на сива коса.

Можете да използвате специален масажор или само пръсти, ефектът е същият. Масажирайте нежно, без силен натиск.

Солен скраб също е добър вариант: смесете фина сол с шампоан, нежно втрийте в скалпа за 3-5 минути и изплакнете.

Корейските жени обичат протеинови шампоани и балсами. След измиване, те леко потупват косата си с кърпа, нанасят балсам без отмиване и я увиват в кърпа за около 20 минути. Едва след това започват да я стилизират.

Въпреки че и те получават посивяла коса с възрастта, корейските жени използват естествени разтвори вместо химически бои.

1. Градински чай

Смесете 5 супени лъжици сушен градински чай с 1,5 чаши вряла вода и оставете в термос за 3-4 часа. Изплаквайте косата си с тази течност ежедневно или я втривайте в корените. Косата ще придобие тъмно кестеняв оттенък, а пърхотът също ще бъде елиминиран.

2. Чай и кафе

Смесете по 3 супени лъжици фино смлян черен чай и кафе с 1,5 чаши вряла вода. Оставете да престои, докато се охлади, след което изплакнете косата си. Тази комбинация укрепва косата ви, подобрява кръвообращението и ѝ придава красив кафяв оттенък.

Корейските жени използват и специална маска за бърз и здравословен растеж на косата.

Смесете по една чаена лъжичка смлян карамфил, черен и червен пипер и канела, след което добавете по една супена лъжица мед и бадемово масло. Нанесете маската върху скалпа си с нежен масаж. Ако имате рани или раздразнения – избягвайте я.

Покрийте косата си с кърпа и оставете маската да действа един час, след което изплакнете с хладка вода. Не мийте косата с шампоан до следващия ден, за да могат съставките да се абсорбират напълно.