5 храни, които стимулират колагена, необходим за косата

С възрастта тялото произвежда все по-малко колаген, който е от решаващо значение за здравата кожа и коса.

Има 5 често срещани естествени храни, които стимулират колагена и укрепват всеки косъм на главата ви, пише "Sensa"

Как да стимулираме колагена в 5 стъпки?

Знаете ли защо колагенът е важен за косата ? Колагенът е от полза за косата , като укрепва скалпа и космените фоликули , на първо място. Този протеин насърчава по-гъстата и по-устойчива коса, като същевременно добавя блясък. Колагенът осигурява аминокиселини за производството на кератин, действа като антиоксидант и предпазва от увреждане на фоликулите и косопад . Колагенът поддържа цялостната еластичност и хидратация на скалпа, което създава по-добра среда за растеж на косата.

Костен бульон

Костният бульон е една от най-мощните и естествени храни, богати на колаген, приготвена от варени пилешки кости и съединителна тъкан. Тази подхранваща течност е пълна с аминокиселини като пролин и глицин, които са градивните елементи на силния колаген. Консумирайте топла купа костен бульон всеки ден и подобрете еластичността на скалпа и кожата на главата си. Това е лесно допълнение към вашата диета и предлага мощни дългосрочни ползи.

Яйца

Яйцата , особено белтъците, са естествено богати на пролин, аминокиселина, важна за създаването на колаген. Независимо дали обичате варени яйца, бъркани яйца или пържени яйца, те все още са най-леснодостъпните храни, богати на колаген, на пазара, които можете лесно да добавите към ежедневната си диета. Тази проста храна поддържа структурата на кожата и подпомага цялостното здраве на косата, като същевременно предлага множество ползи за косата.

Пиле

Пилешките крилца и бутчета имат повече съединителна тъкан, която е естествено богата на колагенови протеини. Много колагенови добавки се извличат от пилешко месо, което доказва неговата стойност като една от важните богати на колаген храни за кожата и косата. Най-добрият начин да консумирате хранителните му вещества е просто чрез готвене - и аминокиселините отговарят на нуждите на тялото ви, поддържайки скалпа ви здрав, а фоликулите силни.

Чесън

Чесънът е мощна съставка, когато става въпрос за здравето на кожата. Той съдържа серни съединения, които предотвратяват разграждането на колагена и помагат за възстановяването на тъканите отвътре . Добавянето на чесън към храната не само подобрява вкуса, но и тихо подпомага производството на колаген и остава една от най-важните растителни храни, богати на колаген, на пазара.

Домат

Доматите са отличен източник на ликопен , който е мощен антиоксидант и предпазва колагена ни от UV лъчи и замърсяване. Независимо дали консумирате домати сурови, варени или като сок, те са универсална храна, богата на колаген, която поддържа кожата и косата ви млади, силни и блестящи . От поддържането на силни фоликули до придаването на естествен блясък на косата ви, това е вашият знак да започнете да консумирате домати.