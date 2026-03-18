БФС обяви кога ще се играе Вечното дерби между ЦСКА и Левски

18 март 2026, 16:06 часа 734 прочитания 1 коментар

Българският футболен съюз обяви официално програмата за последните три кръга от редовния сезон в Първа лига. Както е известно, Вечното дерби между ЦСКА и Левски закрива основната фаза на шампионата, а след него предстоят плейофите. От БФС съобщиха, че сблъсъка между „червени“ и „сини“ ще се състои на 13 април, понеделник от 16:00 часа. Двубоят ще се играе на Националния стадион „Васил Левски“ в София, а символичен домакин е тимът на „армейците“.

Изборите промениха програмата на Първа лига

Според първоначалната програма на Първа лига Вечното дерби между ЦСКА и Левски трябваше да се играе уикенда около 19 април. Този вариант обаче пропадна, след като за въпросната дата са насрочени парламентарните избори у нас. Затова и от спортно-техническата комисия към БФС взеха решение да изтеглят двубоя няколко дни по-рано. Това е продиктувано и от искане на МВР, тъй като униофрмените ще бъдат ангажирани с вота и няма да могат да охраняват сблъсъка между „сини“ и „червени“.

Левски ЦСКА

Дербито на Пловдив е насрочено за 8 април

Дербито на Пловдив между Ботев и Локомотив пък ще се проведе на 8 април, сряда. Срещата е насрочена за 20:30 часа и ще се състои на стадиона на „канарчетата“. Междувременно от Лицензионната комисия към БФС съобщиха, че до края на сезон 2025/26 Септември София ще играе домакинските си мачове на стадион „Дит“ в столичния квартал Драгалевци. Мачовете обаче ще се провеждат в светлата част на денонощието.

Бойко Димитров Отговорен редактор
ЦСКА Левски БФС Първа лига
