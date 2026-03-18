Висш генерал от НАТО обяви един от най-големите проблеми пред Алианса при война

Кай Роршнайдер, германският генерал, който оглавява Съвместното логистично командване на НАТО, заяви, че Алиансът се сблъсква с големи препятствия при преноса на значителни обеми гориво като каза, че това е "може би най-голямото предизвикателство при снабдяването, пред което сме изправени".

Висшият генерал на НАТО призова Алианса да разшири мрежата си от горивопроводи, изградени през Студената война, с още стотици километри на изток, за да гарантира снабдяването на войските си в случай на бъдещ конфликт с Русия. "От военно-оперативна гледна точка би било много разумно да се разшири системата от горивопроводи по-далеч на изток", каза той в интервю за Ройтерс.

Мрежата от тръбопроводи на НАТО с дължина 10 000 километра, заровена на 80 сантиметра под земята, е построена по време на Студената война, за да обслужва най-вече западните военновъздушни сили в случай на конфликт с тогавашния Съветски съюз.

Според проучване на полския мозъчен тръст "Център за източни изследвания" при война около 85% от общото потребление на гориво от военната техника на Алианса ще отиде именно за ВВС.

Самолетното гориво, което се транспортира по тръбопроводите на НАТО, може да се използва и от наземни превозни средства, тъй като при смесването му с добавки то става подходящо за камиони и танкове, които обикновено работят на дизел.

В момента тръбопроводната мрежа обхваща 12 държави, но завършва в Западна Германия, където обслужва военни бази като американската военновъздушна база "Рамщайн", но също и големи граждански центрове като най-голямото летище в Германия Франкфурт.

Роршнайдер поиска да се осигури достъп на тръбопроводната мрежа до Полша и балтийските страни, както и допълнителни разклонения към Финландия и Румъния.

Освен това ще са необходими още хранилища за горивото, посочи той.

"В крайна сметка ще ни е необходима мрежа от устойчиви съоръжения за съхранение на гориво с различни обеми, които поне до известна степен да бъдат мобилни и да покриват цялата територия в тила на НАТО", каза генералът.

Днес тръбопроводната система на НАТО включва съоръжения за съхранение на горива и смазочни материали с общ капацитет от над 4 милиона кубически метра, според проучването на полския аналитичен център.

"Горивото и боеприпасите са двата може би най-критично важни материала за всяка военна операция. Ако ви свършат боеприпасите или горивото, операцията ви приключва", каза генералът, цитирайки оценки на НАТО, че при мащабен конфликт ще са необходими стотици хиляди кубични метра гориво на ден.

НАТО тепърва ще се сблъскас проблема за финансирането на този проект, чиято стойност се оценява на 21 милиарда евро, а завършването му ще отнеме между 20 и 25 години, според списание "Шпигел".