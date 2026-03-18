Народният театър почита Асен Шопов с "Коварство и любов"

Христо Шопов, Аня Пенчева, Валентин Ганев, Павел Иванов, Жаклин Даскалова, Евгени Будинов, Александра Василева, Владислава Николова, Веселин Мезеклиев и Любомир Петкашев ще отдадат почит на режисьора Асен Шопов със спектакъла "Коварство и любов" от Фридрих Шилер. Представлението ще се играе на 19 март на Голяма сцена на Народния театър "Иван Вазов" в памет на големия български режисьор, който ни напусна на 93-годишна възраст на 26 февруари.

Постановката е последният мащабен проект на Асен Шопов и е част от репертоара на Народния театър от ноември 2023 г. В нея режисьорът се обръща към една от най-значимите пиеси на немския драматург Фридрих Шилер – "Коварство и любов", обозначена от автора като "гражданска трагедия". Написана през 1784 г., пиесата поставя в центъра на драматичното действие съдбата на обикновените хора, попаднали в капана на дворцови интриги, властови зависимости и обществен натиск. Историята за любовта между Луиза и Фердинанд се превръща в сблъсък между искреното чувство и безмилостния свят на коварството, лъжата и манипулацията – тема, която продължава да вълнува публиката близо три века след създаването на произведението.

Режисьор и сценограф на спектакъла е Асен Шопов, асистент-режисьор е Валентин Ганев, костюмограф – Цвета Маринова, а звукът е дело на Слав Бистрев.

За Асен Шопов

Асен Шопов е сред най-значимите фигури в българската театрална режисура. В продължение на повече от шест десетилетия той създава над 150 театрални постановки на сцените на водещи театри в страната. Сред най-запомнящите се негови спектакли в Народния театър са "Емигранти" от Славомир Мрожек, "Пожарът" от Иван Радоев, "Нощем с белите коне" по романа на Павел Вежинов, "Черна комедия" от Питър Шафър, "Троянки" от Еврипид, "Хамлет" от Уилям Шекспир и "Животът на Галилей" от Бертолт Брехт.

Носител е на множество престижни отличия, сред които "Икар" за изключителен принос към българския театър, "Аскеер" за цялостно творчество, "Златна роза", както и "Сребърен леопард" от Международния филмов фестивал в Локарно. През 2013 г. е удостоен с орден "Св. св. Кирил и Методий" I степен за големите си заслуги към културата и изкуството.

Представлението "Коварство и любов" на 19 март ще бъде жест на признателност към паметта на режисьора и към неговия дългогодишен принос към българския театър. Билети зрителите могат да закупят онлайн: https://nationaltheatre.bg/bg/predstavlenie/kovarstvo-i-lyubov, както и на касите на Народния театър.