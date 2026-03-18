Шведската служба за сигурност предупреди за заплахите от Иран

"Историята показва, че един отчаян и поставен под натиск режим може да бъде опасен." Това са думи на ръководителя на оперативната дейност на шведската Служба за сигурност (Säkerhetspolisen, Säpo) Фредрик Халстрьом на пресконференция днес. Той представи годишния доклад за националната сигурност и предупреди за нарастващи заплахи за страната, свързани с войната в Иран.

"Военната операция на САЩ и Израел срещу Иран и контрамерките, предприети от Иран, са увеличили заплахата срещу американски, израелски и еврейски цели в Швеция", се отбелязва в доклада.

През последните години агенцията също така подчертава заплахите от Китай и, преди всичко, от Русия, която описва като все по-склонна да поема рискове в подкрепа на войната си в Украйна.

"Очакваме нивото на заплаха срещу Швеция да продължи да се влошава през следващите години", заяви и ръководителката на Службата за сигурност Шарлот фон Есен на пресконференцията.