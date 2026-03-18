Paint Me: Цветът на споделените моменти

Виното и изкуството вървят ръка за ръка още от древността – като композиция между вдъхновение, аромат и емоция. Днес познаваме това съчетание в една по-съвременна и достъпна форма в специализираните места за рисуване и вино. Защото след дълъг ден няма нищо по-хубаво от това да се съберем с близки и да внесем малко цвят в ежедневието си.

Именно тази идея стои зад Paint Me – пространство, в което изкуството изисква само едно, но най-важно нещо – желанието да опиташ.

„Paint Me никога не е било просто място за рисуване. За мен това е пространство, в което хората си позволяват да забавят темпото, да се свържат помежду си и да създадат нещо истинско – независимо дали са приятели, семейство или колеги.“

— Анита Станимирова, основател на Paint Me

Форматът „Рисуване & Вино“ е създаден така, че всеки участник да бъде воден стъпка по стъпка от ментор-художник, без страх от грешки и без очакване за съвършен резултат. Тук фокусът е насочен в съвсем друга посока – върху усещането да творим, да се смеем и да споделяме.

С времето концепцията естествено разгръща своята палитра. Освен емблематичните вечери „Рисуване & Вино“, Paint Me посреща рождени дни на деца и възрастни, детски арт събития, момински партита, baby shower празненства и частни тематични формати. За децата рисуването е начин да изразят себе си, да изградят увереност и да създадат нови приятелства. А за възрастните – възможност да се откъснат от рутината и да преживеят нещо по-различно от стандартната вечер навън.

Като един от лидерите в бранша на арт преживяванията в България, Paint Me развива и силно корпоративно направление, което отговаря на нарастващата нужда от смислени формати за общуване и изграждане на екипна култура. Сред предложенията са екипно „Рисуване & Вино“, puzzle painting, рисуване върху текстил, визуално пресъздаване на бранд и корпоративни ценности, както и различни арт активации по време на фирмени събития.

Тиймбилдингите тук са не просто забавление, а преживяване, което създава връзка между хората и стимулира креативното мислене в екипа. Доказателство за това е доверието на международни корпорации като Schwarz IT, HP, Lukoil, Cargill, Acronis и редица други компании, които избират Paint Me за своите събития. С годините брандът се утвърждава като предпочитан партньор за креативни корпоративни формати и арт тиймбилдинг преживявания.

Днес Paint Me се утвърждава като един от лидерите в бранша на арт преживяванията в България – бранд, който съчетава креативност, бизнес структура и устойчив модел на развитие. Началото му тръгва от искрената любов към изкуството и споделените моменти, а днес името му стои зад добре изградена концепция с ясна визия за национално разширяване.

Развитието в София и Варна е естествено продължение на тази енергия – разширяване, което запазва духа на бранда и едновременно с това надгражда мащаба му. Франчайз моделът на Paint Me вече привлича интереса на предприемачи в различни градове на страната, които виждат в концепцията възможност да развиват устойчив бизнес в сферата на преживяванията.

Зад кулисите на франчайз програмата стоят обучение и ноу-хау, маркетинг подкрепа, достъп до корпоративни клиенти, оперативен наръчник и стандартизирани събитийни формати, които гарантират разпознаваемост и качество във всяка нова локация.

Относно основателката – Анита Станимирова – нейният път към изкуството не започва в ателие, а сред договори, правни казуси и динамиката на корпоративния свят. С над десет години опит като юрист, адвокат и синдик, тя изгражда успешна кариера в правната сфера. С времето обаче се появява и друга идея – че модерният човек има нужда от пространство, в което да излезе от рамките на ежедневието и да изрази себе си чрез творчество.

Така се ражда Paint Me – бранд, който съчетава предприемачество, изкуство и създаване на общност около споделените преживявания.

Днес Paint Me продължава да развива нови формати, да работи с корпоративни екипи и да изгражда мрежа от партньори в страната. Независимо дали става дума за вечер с приятели, фирмен тиймбилдинг или възможност за предприемачество чрез франчайз, философията остава една и съща – изкуството да събира хората.

Затова ви препоръчваме да си подарите една незабравима вечер в Paint Me.

София, кв. Манастирски ливади, бул. „България“ 69

088 660 6990

Варна, ул. „Дебър“ 19

089 777 1775

https://paintmesofia.com/

https://paintmevarna.com/