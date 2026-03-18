Въпреки скандалната липса на познания: КС остави на поста председателя на КЗЛД

Конституционният съд потвърди избора на Божидар Божинов за председател на Комисията за защита на личните данни, въпреки оспорването от страна на 58 народни представители. Жалбата на опозицията бе мотивирана с аргумента, че Божинов - бивш разследващ полицай - не разполага с необходимия професионален опит в областта на защитата на личните данни, какъвто се изисква съгласно европейския регламент GDPR. По време на изслушването му в парламента бяха поставени под съмнение и базови познания в сферата на информационните технологии.

Решението на Конституционния съд е прието с мнозинство от 9 гласа "за" срещу 3 "против". Особено мнение са подписали съдиите Янаки Стоилов, Атанас Семов и Невин Фети.

Според мнозинството в съда законовите изисквания за заемане на поста са изпълнени, тъй като кандидатът отговаря на формалните критерии - притежава юридическо образование, правоспособност и необходимия минимален професионален стаж.

В мотивите си съдиите посочват, че европейският регламент GDPR оставя широка свобода на преценка относно това какво следва да се разбира под "квалификации, опит и умения, по-специално в областта на защитата на личните данни". Формулировката не е детайлно конкретизирана, а и не е изцяло пренесена в българския Закон за защита на личните данни.

Според Конституционния съд тази преценка принадлежи на Народното събрание, а не на самия съд. В решението изрично се подчертава, че институцията няма правомощия да оценява професионалните и нравствените качества на избрания кандидат.

"Контролът за конституционосъобразност изключва проверка на политическа целесъобразност, нравствени качества и професионална пригодност. Така конституционната юрисдикция, за да не дублира и подменя преценката на органа, на когото е предоставен изборът, не подлага неговата преценка на контрол извън предвидените формални критерии", се посочва в решението.

Тримата съдии на особено мнение застъпват противоположна позиция. Според тях Конституционният съд е длъжен да провери дали парламентът е спазил не само формалните, но и същностните изисквания при избора на ръководители на ключови държавни органи.

Те подчертават, че регламентът GDPR е задължителен за държавите членки и изискванията за опит и квалификация в сферата на защитата на личните данни не могат да бъдат пренебрегвани.

Съдиите предлагат също да бъде отправено преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз, за да се изясни дали с този избор Народното събрание е нарушило европейското право.

"Производството за преюдициално запитване има за цел да осигури еднообразното тълкуване на правото на Съюза, което в разглеждания контекст е от изключително значение, тъй като нивото на защита на правата и свободите на физическите лица във връзка с обработването на лични данни следва да бъде равностойно във всички държави членки", се казва в особеното мнение.

Мнозинството в Конституционния съд обаче не подкрепя това предложение и оставя избора на Божидар Божинов в сила.