Заради войната: Турция иска удължаване на ключов петролопровод

Турският министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар съобщи днес, че Турция предлага проект за удължаване на ключовия петролопровод от Джейхан (Турция) до Киркук (Ирак) до иракското пристанище Басра. Така може да бъде създаден алтернативен маршрут в случай на смущения в корабоплаването през Ормузкия проток, каквито се наблюдават в момента, съобщи местното издание "Тюркийе тудей“, цитирано от БТА.

Уязвимост на маршрутите от Персийския залив

Байрактар припомни, че Анкара отдавна е предупреждавала за уязвимостта на маршрутите за износ на петрол от Персийския залив. "Ние попитахме какво би станало, ако Ормуз бъде затворен и как Ирак ще изнася петрола си. Предложихме удължаване на петролопровода от Киркук до Басра“, каза той.

От началото на войната в Иран на 28 февруари Ирак е изправен пред свиване на износа на петрол заради затварянето на Ормузкия проток, като експортът е спаднал с около една трета от първоначалните количества от 1,4 млн. барела на ден. Това кара Багдад да търси алтернативни трасета и след споразумение с Кюрдското регионално правителство износът на петрол беше възобновен тази сутрин по тръбопровода към турското пристанище Джейхан.

Байрактар каза, че се очаква по петролопровода Киркук – Джейхан да бъдат изнасяни 250 хиляди барела дневно – значително по-малко от капацитета му от 1,5 млн. барела

