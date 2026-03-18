Как се прави проверка на данъци по ЕГН?(2026)

Как се прави проверка на данъци по ЕГН

Проверката и плащането на местни данъци и такси вече може да се извършва изцяло онлайн, като към 2026 г. в България функционира централизирана електронна система, която значително улеснява процеса за гражданите и бизнеса.

Основната промяна е, че освен чрез системата на Националната агенция за приходите, услугата вече се предоставя и през портала за електронни услуги на държавата - eGov.bg, поддържан от Министерството на електронното управление. Чрез него може да се прави справка и плащане към почти всички общини в страната.

Въпреки че често се говори за "проверка по ЕГН", на практика достъпът до тази информация не е свободен и изисква идентификация.

Вход в системата може да се направи чрез:

персонален идентификационен код (ПИК) на НАП

ПИК на НОИ

квалифициран електронен подпис (КЕП)

мобилен КЕП

След вход в портала eGov.bg потребителят може да направи справка за задълженията си към общините в реално време.

Как се плащат задълженията

Една от най-съществените промени е възможността за директно плащане през eGov.bg.

Потребителите могат:

да изберат конкретни задължения, които да платят

да платят едно или няколко задължения с една транзакция

да извършат плащането с дебитна или кредитна карта

Плащанията се извършват без допълнителни такси и комисионни, което е съществено предимство спрямо някои външни платформи.

Алтернативно, задълженията могат да се плащат и чрез други системи като ePay и EasyPay, както и през електронните портали на отделните общини.

Каква информация дава справката

Електронната справка показва:

текущите задължения към общините

размера на дължимите суми

възможност за избор на задължения за плащане

Данните се обновяват от съответните общини и се визуализират централизирано в системата.

Какво включват местните данъци и такси

Местните данъци обхващат:

данък върху недвижимите имоти

данък при придобиване на имущество

данък върху превозните средства

данък върху наследства и дарения

патентен и туристически данък

Местните такси се събират за услуги като:

събиране на битови отпадъци

ползване на обществени площи

детски градини и социални услуги

административни и технически услуги

такси за домашни любимци и други

Срокове

Местните данъци и такси се заплащат в срокове, определени от съответната община, като обичайно крайният срок е до 30 април на следващата година. При закъснение се начислява законна лихва.

С въвеждането на eGov.bg електронните услуги в тази сфера стават по-достъпни и централизирани, но проверката "само по ЕГН" остава невъзможна без допълнителна идентификация, което гарантира защита на личните данни.