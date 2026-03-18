Как се прави проверка на данъци по ЕГН?(2026)

Проверката и плащането на местни данъци и такси вече може да се извършва изцяло онлайн, като към 2026 г. в България функционира централизирана електронна система, която значително улеснява процеса за гражданите и бизнеса.
Основната промяна е, че освен чрез системата на Националната агенция за приходите, услугата вече се предоставя и през портала за електронни услуги на държавата - eGov.bg, поддържан от Министерството на електронното управление. Чрез него може да се прави справка и плащане към почти всички общини в страната.
Как се прави проверка на данъци по ЕГН
Въпреки че често се говори за "проверка по ЕГН", на практика достъпът до тази информация не е свободен и изисква идентификация.
Вход в системата може да се направи чрез:
- персонален идентификационен код (ПИК) на НАП
- ПИК на НОИ
- квалифициран електронен подпис (КЕП)
- мобилен КЕП
След вход в портала eGov.bg потребителят може да направи справка за задълженията си към общините в реално време.
Как се плащат задълженията
Една от най-съществените промени е възможността за директно плащане през eGov.bg.
Потребителите могат:
да изберат конкретни задължения, които да платят
да платят едно или няколко задължения с една транзакция
да извършат плащането с дебитна или кредитна карта
Плащанията се извършват без допълнителни такси и комисионни, което е съществено предимство спрямо някои външни платформи.
Алтернативно, задълженията могат да се плащат и чрез други системи като ePay и EasyPay, както и през електронните портали на отделните общини.
Каква информация дава справката
Електронната справка показва:
- текущите задължения към общините
- размера на дължимите суми
- възможност за избор на задължения за плащане
Данните се обновяват от съответните общини и се визуализират централизирано в системата.
Какво включват местните данъци и такси
Местните данъци обхващат:
- данък върху недвижимите имоти
- данък при придобиване на имущество
- данък върху превозните средства
- данък върху наследства и дарения
- патентен и туристически данък
- Местните такси се събират за услуги като:
- събиране на битови отпадъци
- ползване на обществени площи
- детски градини и социални услуги
- административни и технически услуги
- такси за домашни любимци и други
Срокове
Местните данъци и такси се заплащат в срокове, определени от съответната община, като обичайно крайният срок е до 30 април на следващата година. При закъснение се начислява законна лихва.
С въвеждането на eGov.bg електронните услуги в тази сфера стават по-достъпни и централизирани, но проверката "само по ЕГН" остава невъзможна без допълнителна идентификация, което гарантира защита на личните данни.