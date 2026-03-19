Вижте листата на ГЕРБ-СДС за парламентарните избори на 19 април в 8 МИР - Добрич

Представяме ви листата на ГЕРБ-СДС в 8 МИР - Добрич за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:
1. Деница Евгениева Сачева
2. Йордан Пламенов Иванов
3. Гергана Димитрова Добрева
4. Живко Николов Желязков
5. Ивайло Матеев Петев
6. Симеон Димитров Симеонов
7. Данаил Иванов Денчев
8. Христо Петров Христов
9. Тюркян Бейхан Хасан
10. Радослав Добрев Йорданов
