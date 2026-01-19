Добрич под грипна епидемия

От днес (19 януари) област Добрич обявява грипна епидемия. Въвеждат се временни противоепидемични мерки, които ще важат до 25 януари включително. Заболелите в областта за седмица са се увеличили двойно. Учениците преминават към онлайн обучение, а контролът в болниците се затяга.

ОЩЕ: Може и да не се стигне до национална грипна епидемия

През следващата седмица в областта ще бъдат преустановени свижданията в лечебните заведения, като се допускат изключения само за терминално болни пациенти при носене на медицинска маска за лице. Свижданията няма да са позволени и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

Временно се преустановяват също профилактичните прегледи и задължителните имунизации и реимунизации, които се извършват от общопрактикуващите лекари.

ОЩЕ: Грипна епидемия на национално ниво - доц. Кунчев даде отговор каква е ситуацията

Варна вече обяви грипна епидемия. Очаква се още области на обявят грипна епидемия, Силистра и Бургас са на прага, а здравният министър съобщи, че пикът на грипа ще бъде в края на януари.