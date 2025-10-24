Силният вятър в Добрич засега не е причинил щети

Няма подадени сигнали за възникнали проблеми в област Добрич в резултат на силния вятър до момента, информират от Областна администрация. По данни на метеорологичните станции най-силен вятърът досега е в община Шабла - 20 м/сек, в Балчик е измерен вятър 18 м в секунда, в Добрич - 11 м в секунда. Вятърът, измерен на нос Калиакра, е 14 м в секунда.

По-рано днес Областният управител на Добрич Живко Желязков призова за повишено внимание при движение на открито, поради обявен жълт код за силен вятър от Националния институт по хидрология и метеорология, припомня БТА.

Прогнозите са, че скоростта му ще бъде 50-69 км/ч., а поривите ще достигат до 90 км в час. Живко Желязков апелира също така трудови дейности, които се извършват на открито да бъдат съобразени с изискванията за безопасни и здравословни условия на труд.

Хората да бъдат внимателни при преминаване покрай сгради и дървета и да не се оставят на открито неукрепени предмети.

