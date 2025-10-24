Войната в Украйна:

Силният вятър в Добрич засега не е причинил щети

24 октомври 2025, 15:15 часа 531 прочитания 0 коментара
Силният вятър в Добрич засега не е причинил щети

Няма подадени сигнали за възникнали проблеми в област Добрич в резултат на силния вятър до момента, информират от Областна администрация. По данни на метеорологичните станции най-силен вятърът досега е в община Шабла - 20 м/сек, в Балчик е измерен вятър 18 м в секунда, в Добрич - 11 м в секунда. Вятърът, измерен на нос Калиакра, е 14 м в секунда. 

По-рано днес Областният управител на Добрич Живко Желязков призова за повишено внимание при движение на открито, поради обявен жълт код за силен вятър от Националния институт по хидрология и метеорология, припомня БТА.

Още: Жълт код за силен вятър в петък

Прогнозите са, че скоростта му ще бъде 50-69 км/ч., а поривите ще достигат до 90 км в час. Живко Желязков апелира също така трудови дейности, които се извършват на открито да бъдат съобразени с изискванията за безопасни и здравословни условия на труд.

Хората да бъдат внимателни при преминаване покрай сгради и дървета и да не се оставят на открито неукрепени предмети.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Внимание! Жълт код за силен вятър в девет обласи в събота

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Добрич щети жълт код силен вятър
Още от Добрич
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес