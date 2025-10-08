Войната в Украйна:

Паднали дървета в Добрич, отводняват къща в Балчик

Нормална и спокойна е обстановката в област Добрич за изминалото денонощие. Има само няколко паднали дървета.

Падналото количество дъжд, измерено в сряда сутрин от Хидрометеорологичната станция в Добрич е 22.0 литра на кв. метър.

На територията на областта няма населени места без електрозахранване или нарушено водоснабдяване. Пожарникари са реагирали на пет сигнала за паднали дървета, които са отстранени. Няма нанесени щети и пострадали хора.

Рано тази сутрин е подаден сигнал за отводняване на къща в Балчик.

За днешния ден е издадено предупреждение за продължаващи валежи, като в сила за областта е Оранжев код.

Призивът на местните власти е за повишено внимание и при опасност да се подават сигнали на телефон 112, предава БГНЕС.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
