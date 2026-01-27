Любопитно:

27 януари 2026, 07:31 часа 267 прочитания 0 коментара
"Няма налягане": Проблеми с водата в квартал на Добрич

Добричкият квартал "Добротица" има проблеми с водата. Оказва се, че вода има, но налягането пречи на хората да я ползват, особено засегнати са живеещите на високите етажи. Жител на квартала разказа в сутрешния блок на бТВ, че водата идва след полунощ и спира в 7-8 часа сутринта, а после отнов оспира. От разказа става ясно, че проблемът не е от сега, а от поне три години.

"В момента налягането е 1 атмосфера. При сключването на договора водата трябва да  е 2.5 до 5 атмосфери, каза друг човек от квартала, койт тази сутрин измерил налягането. 

Как живеят хората? 

Вода не е имало и на Коледа.

Майка с две деца сподели, че се справят трудно, защото се налага да топлят вода. 

Друга жена разказа, че мъжът й е болен и отново е много трудно без вода. 

Припомняме, че 2025 г. беше белязана от водна криза.Проблемът с безводието през 2025 г. започна в Кюстендил, продължи в Радомир и ескалира в Плевен. В разгара на лятото, в средата на август жителите на Плевен, Долна Митрополия и Тръстеник и селата Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен водоподаването бяха подложени на режим без вода от 9:00 до 17:00 часа. В същия период воден режим бе въведен и в Севлиевско, както и в ловешките села Прелом и Соколово.

По официална информация на държавата населените места без вода в България към октомври 2025 г. бяха 200. ОЩЕ: Лична и държавна отговорност: Безводие и фатални наводнения през 2025 г.

Деница Китанова
