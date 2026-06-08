Инвеститорското доверие в еврозоната неочаквано се повиши

Доверието на инвеститорите в икономиката на еврозоната се повиши повече от очакваното през юни, след като опасенията от силно икономическо забавяне вследствие на войната в Иран донякъде са отслабнали. Това отчита институтът за поведенчески изследвания „Сентикс“ в свое проучване. Индексът на „Сентикс“, измерващ инвеститорското доверие, се повиши до минус 13,4 пункта през юни спрямо минус 16,4 пункта през май. Анкетирани от Ройтерс икономисти очакваха показателя да се повиши до минус 14,6 пункта.

"Опасенията от рязко икономическо забавяне намаляха“

"Опасенията от рязко икономическо забавяне значително намаляха“, посочват от института за поведенчески изследвания, като отбелязват подобряването на глобалната икономическа среда, подкрепено от развитието на икономиките на САЩ и Азия.

Още: Идва ли нов скок на цените? Икономики в Еврозоната са притиснати

В същото време „Сентикс“ предупреди, че възстановяването в еврозоната остава сравнително умерено в сравнение с други големи световни региони.

Проучването, проведено между 4 и 6 юни сред 1029 инвеститори, показва още, че подиндексът, отчитащ текущото състояние на икономиката във валутната зона, се е подобрил слабо - до минус 20 през юни спрямо минус 21,5 пункта месец по-рано.

Подиндексът, измерващ очакванията за бъдещото развитие на еврозоната, нараства до минус 6,5 пункта този месец при минус 11,3 пункта през май.

Още: Бизнес активността в еврозоната се сви с най-бърз темп от над две години

Германия продължава да изостава, като оценката на текущата ситуация в най-голямата икономика в еврозоната се понижава допълнително с 0,2 пункта, достигайки най-ниското си равнище от февруари 2025 година.

Високите цени на енергията продължават да оказват влияние върху инфлационните очаквания, като по този начин поддържат натиска върху централните банки, отбелязват от института.

В световен мащаб картината е значително по-благоприятна. Останалите икономически региони отбелязват съществено подобрение, начело със САЩ, където общият индекс се е повишил с 5,4 пункта, сочат заключенията в проучването на института.