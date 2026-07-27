Радар за икономика: Най-важните новини на 27 юли 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 27 юли 2026 г.

Кредитите за домакинствата скочиха с 21% за година

Кредитите за домакинствата, отпуснати от българската банкова система, нарастват с 21 на сто на годишна база до 31,545 млрд. евро към края на месец юни тази година, сочат данните на Българската народна банка (БНБ). Размерът на заемите бележи увеличение в номинално изражение от близо 5,5 млрд. евро през последните 12 месеца, предава БТА. За сравнение, към края на първото полугодие на миналата година заемите за домакинствата у нас възлизаха на 26,07 млрд. евро.

Още: Кредитите за домакинствата скочиха с 21% за година

Задава се трудна есен и зима на пазара на труда: Според асоциацията за наемане на хора положението се влошава

Нашите предпазливи очаквания са за една по-трудна есен и зима на пазара на труда. Това заяви Георги Първанов, член на бордовете на Българската асоциация за наемане на хора и Българската конфедерация по заетостта, и представител на голяма фирма за човешки ресурси.

Още: Задава се трудна есен и зима на пазара на труда: Според асоциацията за наемане на хора положението се влошава

След 2 г. икономиката се обръща и няма да намалим дефицита още 10 г.: Фискалният съвет иска -100 000 чиновници и увеличаване на пенсионната възраст

Правителството прави прекалено малки стъпки по отношение на бюджета и похабява уникалната възможност да направи реформи при стабилна икономика, имайки предвид, че след 2 години ситуацията ще се промени. Такава позиция зае Любомир Дацов, член на Фискалния съвет и бивш зам.-министър на финансите.

Още: След 2 г. икономиката се обръща и няма да намалим дефицита още 10 г.: Фискалният съвет иска -100 000 чиновници и увеличаване на пенсионната възраст

Еврото започна новата седмица с две преминавания през психологическа граница

Снимка: БГНЕС

След като курсът на еврото завърши миналата седмица под психологическата граница от 1,14 и падна чак до 1,1387 спрямо щатския долар, единната европейска валута започва новата седмица със скок над тази граница, стигайки до 1,141. С течение на деня курсът отново започна да се колебае и пак слезе под 1,14 спрямо американската валута. Така продължава тенденцията с постоянни пикове и спадове.

Още: Еврото започна новата седмица с две преминавания през психологическа граница

Пауза на войната в Иран: Ето накъде тръгнаха цените на петрола

Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в неделя, падайки допълнително от двумесечния си връх, достигнат миналата седмица, след като Съединените щати и Иран се въздържаха от военни удари в Персийския залив за втори пореден ден, пише Associated Press. Цената на барел суров петрол Brent с доставка през септември спадна с 4,9% до 92,02 долара малко след възобновяването на търговията.

Още: Пауза на войната в Иран: Ето накъде тръгнаха цените на петрола