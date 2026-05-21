Бизнес активността в еврозоната се сви с най-бърз темп от над две години

21 май 2026, 16:06 часа 1192 прочитания 0 коментара
Бизнес активността в еврозоната се е свила през май с най-бърз темп от повече от две години и половина заради рязкото повишение на разходите за живот вследствие на конфликта в Близкия изток, показват предварителни данни на S&P Global, цитирани от Ройтерс. Предварителният съставен индекс на мениджърите по доставките (PMI) за еврозоната е спаднал до 47,5 пункта през май спрямо 48,8 пункта през април.

Това е най-ниското равнище от октомври 2023 г. и под очакванията на анализаторите, анкетирани от „Ройтерс“.

Стойност под 50 пункта показва свиване на икономическата активност.

Според главния икономист на S&P Global Market Intelligence Крис Уилямсън данните показват, че икономиката на еврозоната понася все по-сериозни последици от войната в Близкия изток.

Той посочва, че проучването предполага свиване на икономиката на еврозоната с 0,2 на сто през второто тримесечие.

Новите поръчки в частния сектор са намалели с най-бърз темп от 18 месеца, а поръчките за износ, включително вътрешната търговия в еврозоната, са отчели най-силен спад от януари 2025 г.

Секторът на услугите, който е основен двигател на икономиката на еврозоната, е бил засегнат най-силно. Индексът за услугите е спаднал до 46,4 пункта през май спрямо 47,6 пункта месец по-рано. Това е най-силното свиване от февруари 2021 г.

Крис Уилямсън заявява, че секторът на услугите е под натиск заради рязкото поскъпване на живота, предизвикано от войната, особено чрез повишението на енергийните цени.

Проучването отчита и засилване на инфлационния натиск. Индексът на входящите цени е достигнал най-високото си равнище от три години и половина, а цените, начислявани на клиентите, са нараснали с най-бърз темп от 38 месеца.

Според S&P Global инфлацията в еврозоната може да се доближи до 4 на сто през следващите месеци.

Официални данни, публикувани вчера, показаха, че инфлацията в еврозоната е останала на равнище от 3,0 на сто през април, над целта на Европейската централна банка от 2 на сто.

Пазарът на труда също показва признаци на отслабване. Компаниите в еврозоната са намалявали персонала си за пети пореден месец, като темпът на съкращенията е най-високият от ноември 2020 г.

Бизнес доверието е спаднало до най-ниското си равнище от 32 месеца, като компаниите в сектора на услугите са най-песимистично настроени от септември 2022 г.

Пламен Иванов Редактор
