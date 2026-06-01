Идва ли нов скок на цените? Икономики в Еврозоната са притиснати

Растежът на бизнес активността в производствения сектор на еврозоната се е забавил през май. Търсенето на промишлени стоки е застинало. Смущенията във веригите на доставки, свързани с конфликта в Близкия изток, са довели до повишение на производствените разходи до най-високото им ниво от четири години. Това сочат заключенията от най-новото проучване на „Хамбург къмършъл банк“.

Секторът показва признаци на затруднения под тежестта на нарастващите цени и прекъсванията на доставките, произтичащи от войната в Близкия изток, коментира Крис Уилямсън, главен икономист в „Ес енд Пи Глоубъл маркет интелиджънс“.

Производството продължава да нараства, но с най-бавния темп от януари, като съответният индекс се понижава до четиримесечно дъно до 51,3 пункта през миналия месец спрямо 52,3 пункта през април.

Заетостта в сектора намалява вече трета поредна година, цитира изследването Ройтерс.

По отношение на цените входящите разходи са се увеличили с най-бърз темп от май 2022 г., движени от поскъпването на енергията и суровините. Компаниите са прехвърлили част от натиска върху клиентите чрез най-бързото повишение на продажните цени от три години и половина. Това означава, че производителите ще бъдат принудени да прехвърлят по-високите разходи върху потребителите, което вероятно ще ускори инфлацията през следващите месеци, докато търсенето се охлажда.

Смущенията във веригите на доставки са се увеличили до най-високото им ниво от юни 2022 г., което допълнително увеличава разходите. Това поставя Европейската централна банка (ЕЦБ) в трудна позиция - от една страна да ограничава инфлацията, а от друга да избягва прекомерно затягане на паричната политика при отслабващо търсене.

Очакванията са ЕЦБ да повиши основната си депозитна лихва този месец и поне още веднъж до края на годината, за да предотврати пренасянето на по-високите енергийни цени в основната инфлация. Според проведено сред икономисти проучване на Ройтерс инфлацията в еврозоната вероятно се е повишила миналия месец над целевото равнище на ЕЦБ от 2%.

Германия

В Германия, най-голямата икономика в Европа, бизнес активността в производствения сектор е останала почти непроменена през май, след като отслабващото търсене и рязкото увеличение на разходите, свързани с конфликта в Близкия изток, са оказали натиск върху индустриалната активност. „Възходът в производствения сектор се забави през май, потвърждавайки предупредителните знаци от последните проучвания на индекса Пи Ем Ай, че растежът, подхранван от предварително изтеглени напред във времето поръчки, вероятно се забавя“, посочва Фил Смит, заместник-директор на подразделението за пазарни проучвания в „Ес енд Пи Глоубъл“.

Производството расте по-бавно за втори пореден месец през май и достига най-слабия темп от началото на текущото възстановяване през януари. Натрупаните неизпълнени поръчки също намаляват, след като преди това бяха нараствали в продължение на три месеца.

Натискът върху разходите се е засилил допълнително, като инфлацията при входните цени е достигнала най-високото си ниво от юни 2022 г.

Очакванията на бизнеса за производството през следващите 12 месеца леко се подобряват и се връщат в положителна територия, но остават значително под нивата от февруари. Причина за предпазливостта са инфлацията, колебливото търсене и проблемите във веригите на доставки.

Франция

Във втората по големина икономика в еврозоната – тази на Франция, бизнес активността в промишления сектор се сви през миналия месец за първи път от ноември. Причина за влошаването са поскъпването на енергията и смущенията в транспорта, породени от конфликта в Близкия изток.

„Веригите на доставки все още се адаптират към нестабилността, породена от войната в Близкия изток и последвалия енергиен ценови шок“, посочи Джо Хейс, старши икономист в „Стандарт енд Пуърс Глоубъл“.

Той посочва, че все повече френски производители срещат проблеми с доставките и отчетеното поскъпване на входните цени спрямо април, което може да доведе до по-високи цени на промишлените стоки и допълнителни затруднения във веригите на доставки в по-широк план през следващите месеци.

Италия

В Италия натискът върху разходите в производствения сектор се е увеличил за пети пореден месец през май, подхранван от конфликта в Близкия изток, отчита проучването.

„Ес енд Пи Глоубъл“ отчита подобрение в поръчките, което вероятно се дължи на опити на клиентите да се запасят предварително, поради опасения от недостиг и бъдещо поскъпване. „Този ръст на търсенето може да се окаже временен и да отслабне, след като ефектът от натрупването на запаси се изчерпа“, коментира Елинор Денисън, икономист в „Ес енд Пи Глоубъл“.