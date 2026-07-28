Не им се ходи в Русия: Огромен спад на туристите в Руската федерация

Почти 20% на годишна база - това е спадът на влизащите в Русия туристи. Става въпрос за първото полугодие на 2026 година - спадът е стигнал до под 3 милиона пътувания, най-лошият показател за последните 5 години, пише популярният руски бизнес ежедневник "Комерсант".

От януари до юни 2026 г. чужденци са осъществили 2,99 милиона туристически пътувания до Русия - намаление с 19,6% спрямо предходната година и най-лошият показател за половин година от 2021 г. насам. Данните са на Росстат.

Според Граничната служба на ФСБ, през 2025 г. 50,8% от чуждестранните туристи са били китайски граждани, следвани от Саудитска Арабия с 4,6% дял. Следват Туркменистан, Турция, Германия и ОАЕ. Росстат обаче, отбелязва вестникът, използва различна методология, която включва и пристигащи от съседни страни. Следователно, според тези данни, по-голямата част от туристите, влизащи в Русия, идват от Казахстан, Китай и Узбекистан.

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Сергей Ромашкин, вицепрезидент на Асоциацията на туроператорите на Русия, оценява спада на входящия туристически поток на приблизително 15%, отбелязвайки, че спадът е станал още по-голям през лятото, пише "Комерсант". Въпреки безвизовия режим с Китай, удължен до края на 2027 г., Сергей Ромашкин посочва, че потокът и от Китай намалява. Марина Левченко, изпълнителен директор на "Тари Тур", също оценява спада на туристите на приблизително 20%. Левченко добавя, че интересът към есенните турове се запазва, но реалните резервации ще зависят от "външната среда". Ромашкин смята, че е малко вероятно настоящият спад в туристическия поток да бъде компенсиран до края на годината.

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Министерството на икономиката на Руската федерация оценява входящия туризъм въз основа на броя на чужденците, отседнали в хотели. От януари до май тази цифра се е увеличила с 23%. Хотелиерската индустрия обаче не е регистрирала сравним растеж, отбелязва "Комерсант". Хотелската верига "Азимут" отчита спад в броя на чуждестранните гости, особено от Близкия изток. Президентът на хотелската група "Космос" Александър Биба заяви пред "Комерсант", че броят на чуждестранните гости в хотелите на веригата се е увеличил само с 3,4% от януари до юни.

А какви са причините според руския бизнес и властите там - ограниченията в работата на руските летища, които вече често-често биват затваряни при поредната украинска масирана атака с дронове, кризата в Близкия изток, както и поскъпващата рубла, която оказва още натиск за поскъпването в Русия като цяло - т.е. инфлацията расте.

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