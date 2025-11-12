Проспахме възможността да ни отложат санкциите за "Лукойл": Мнение на Милен Керемедчиев

България проспа възможността да извоюва отлагане на новите американски санкции срещу "Лукойл", които засягат бургаската рафинерия "Лукойл Нефтохим". Това заяви бившият ни зам.-външен министър Милен Керемедчиев. Според него, ако изобщо има разговори за отлагане, те текат на много ниско ниво - а това не е достатъчно. Видя се с Германия, видя се с Унгария - Виктор Орбан отиде на крака при Доналд Тръмп, подчерта Керемедчиев - Още: След срещата Тръмп - Орбан: САЩ изключиха Унгария от санкциите върху руския петрол

Енергийният министър Жечо Станков обаче каза друго на 11 ноември - че все още се работи да има отлагане на санкциите за "Лукойл Нефтохим".

Още: Какво ще прави Румъния с "Лукойл": Мнението на енергийния министър на страната

Същевременно той смята, че няма да има срив на 22 ноември - първият ден, в който американските санкции ще почнат да действат. Керемедчиев обясни, че санкциите са вторични - директната заплаха е американски компании за картови операции да спрат да обслужват "Лукойл" в България. Иначе вторичните санкции заплашват неамерикански компании от липса на достъп до американски пазари и американската валута, ако работят с "Лукойл". Икономистът Евгений Кънев, за разлика от Керемедчиев, видя именно в това най-голямата опасност - според него, на бензиностанциите на "Лукойл" ще може да се плаща в брой както в Сърбия с НИС, обаче как ще се справя финансово бургаската рафинерия? Не може тя да спре технологично, няма и да спре, смята Кънев.

Още: Сръбската компания НИС изпрати официална молба до САЩ за ново отлагане на санкциите