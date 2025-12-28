ЦСКА плаща близо милион за най-новото си попълнение, Астана ще използва парите за покриване на дълговете си

Ръководството на ЦСКА представи официално второто ново попълнение на тима по време на зимната пауза – Макс Ебонг. Националът на Беларус акостира при „червените“ с трансфер от казахстанския гранд Астана. 26-гоидшният вътрешен полузащитник премина успешно медицинските прегледи при „армейците“, а вчера сложи подписа си под договор, който ще го задържи в тима за срок от 36 месеца.

ЦСКА е взел Макс Ебонг срещу 500 000 долара

От ЦСКА не съобщиха колко пари ще плати българския тим за правата на Макс Ебонг. Медиите в Казахстан обаче разкриха, че става дума за близо един милион лева. Според информациите от Астана са се съгласили да се разделят с полузащитника срещу 500 000 долара. Това е отлична новина за казахстанския тим, който в последно време се намира в много трудна финансова ситуация, тъй като футболистите и треньорите не са получавали заплати от септември, а също така имат да взимат и по няколко премии.

Халфът бе един от водещите играчи на Астана

Макс Ебонг е продукт на школата на беларуския Шахтьор Солигорск като преминава през всички формации преди да достигне до първия отбор. В началото на 2020 година той е продаден на Астана срещу 250 хиляди евро. Халфът изиграва общо 177 мача за казахстанския тим във всички турнири, в които се отчита с 11 попадения и 26 асистенции. Ебонг има 54 мача за националния отбор на Беларус, в които реализира 5 гола. Според авторитетния портал „Transfermarkt“ цената на халфа е 800 хиляди евро.

