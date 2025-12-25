Орбан помага на Вучич: Унгарската петролна компания MOL преговаря с руснаците

Унгарската петролна компания MOL води преговори с руски акционери за поемане на мажоритарния им дял в Петролната индустрия на Сърбия (НИС), потвърди сръбският министър на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович, предаде хърватската медия "Индекс", позовавайки се на материал в сръбската Blic.rs. Този ход, както тя уточни, представлява ключово искане на правителството на САЩ за отмяна на санкциите, наложени на НИС. Сръбското правителство, както и унгарското, подкрепят тези разговори с цел намиране на решение.

Натискът от санкциите и състоянието на резервите

Министърът посочи, че санкциите срещу НИС са в сила от 77 дни, но твърди, че гражданите не са ги усетили. „Това, с което се гордея, е, че гражданите не са го усетили, че имаме достатъчно в резервите си дизел, бензин, мазут, керосин, за да преминем през този период“, добави тя.

Тя обаче предупреди, че резервите се изчерпват въпреки редовното им попълване и че има проблем с логистичните капацитети. „Гражданите трябва да разберат, че нямаме логистичния капацитет да внасяме количеството петролни деривати, от което се нуждае страната ни, и в този смисъл ще продължим да водим активни разговори и диалог“, обясни Джедович Ханданович.

Всичко е в ръцете на OFAC

Според нея, както НИС, така и MOL са се обърнали към Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на САЩ.

„Унгарското правителство подкрепи тези разговори и ние, като сръбско правителство, също ще окажем подкрепа, като всичко това е в намирането на решение за премахване на санкциите, но и за създаване на условия за предоставяне на лиценз за дейност на НИС“, каза тя. ОЩЕ: Призова хората да спят спокойно: Вучич постигна споразумение с "Газпром"