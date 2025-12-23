Заради санкциите: Танкери с руски петрол чакат със седмици край бреговете на Индия и Китай

Най-малко 20 танкера, заредени с руски петрол, чакат разрешение за разтоварване край бреговете на Китай и Индия, като доставката на някои пратки отнема месеци. Въпреки рекордните обеми на износа — около 3,9 милиона барела на ден — Русия се сблъсква с трудности при физическото разтоварване на петрола си поради санкции. От края на август обемът на руския петрол, „блокиран“ на танкери, се е увеличил с близо 50%.

Все по-голям брой кораби, натоварени с руски петрол сорта „Уралс“, се трупат край бреговете на Китай с надеждата, че независими рафинерии там ще приемат суровия петрол, тъй като търсенето от страна на Индия намалява поради американските санкции. Към сряда най-малко пет кораба, превозващи около 3,4 милиона барела, са били на котва в ​​Жълто море, което е двойно повече от обема от миналата седмица и най-високото ниво за този вид петрол в този регион от повече от пет години. Руските продавачи намалиха цените на петрола Urals за Китай до нива, дори по-ниски от тези на иранския петрол, който предизвиква силен интерес от рафинериите в Шандонг.

Ситуацията се влошава и от засилващите се действия на САЩ срещу плавателните съдове, превозващи санкциониран венецуелска петрол, което кара превозвачите и купувачите да се страхуват от подобни мерки спрямо руските пратки. Украйна също спомогна за проблемите, след като засили атаките с дронове и ракети срещу съдове на руския „сенчест флот“.

