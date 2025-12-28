Първият ВАР в България: Божията ръка на Саката и побеснелият Вуцов (ВИДЕО)

7 ноември 2004 година. Стадион "Бончук", Дупница - рождената дата и рожденото място на първия (неуспешен) ВАР в българския футбол. Това би гласяло ироничното въведение към историята, която ще ви разкажем в следващите редове. Един срещу друг се изправят отборите на Марек и ЦСКА. Домакините, водени от Вили Вуцов, а гостите - от Ферарио Спасов. Мачът започва повече от добре за дупничани.

Незабравимият мач Марек - ЦСКА

С два гола на Станислав Руменов в рамките на 120 секунди, между 12-ата и 14-ата минута, те повеждат с 2:0. До края на първото полувреме "армейците" успяват да намалят изоставането чрез изпълнение на пряк свободен удар от Емил Гъргоров. В 53-тата минута се развива една ситуация, която завинаги ще остане в историята на българския футбол.

Йордан Тодоров центрира към Стойко Сакалиев, който скача ала Диего Марадона и пресъздава "Божията ръка" на аржентинеца от 1/4-финала срещу Англия на Мондиал' 86. Топката стига до Костадин Хазуров, който я вкарва в мрежата. Реферът - Галин Москалев, зачита попадението, а футболистите на Марек веднага му се нахвърлят.

Президентът на Марек Стефан Милушев и старши треньорът Велислав Вуцов настояват реферът да види на запис спорната ситуация на една от камерите на телевизия Би Ти Ви, която предава директно срещата. Настава страшна суматоха. Дори изглежда, че главният съдия отива към оператора на телевизията да гледа повторение, но това не се случва, защото по онова време е забранено.

След срещата председателят на надзорния съвет на ЦСКА Стефан Орманджиев призна, че "червените" са достигнали до равенството след нередовно попадение на Хазуров. Вили Вуцов, който е изгонен от рефера след въпросното попадение, дава едно от най-запомнящите се интервюта, което може да видите:

