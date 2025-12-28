Мария Петрова за Боби Михайлов: За пореден път се уверих, че ние предполагаме, а Господ разполага!

Трикратната световна шампионка по художествена гимнастика Мария Петрова призна, че в една седмица през ноември е преживяла най-щастливия и най-тъжния си момент в живота - своя 50-годишен юбилей и приемането на съпруга ѝ, бивш вратар на националния тим по футбол и президент на БФС Борислав Михайлов в болница заради инсулт.

Именитият страж бе приет в болница на 24 ноември заради инсулт

„В навечерието на 2025 си пожелах следващата година да е специална за мен. Никога няма да я забравя! Две крайности, като преживяване и емоции, се събраха в една седмица, в един месец - Ноември 2025 г. Голяма радост и голяма тъга! За пореден път се уверих, че ние предполагаме, а Господ разполага! Надявам се, вярвам и обичам!“, написа Петрова.

Михайлов бе приет по спешност в болница заради инсулт на 24 ноември. От тогава няма информация дали се подобрява.

Само ден преди това Мария Петрова събра близките си, за да отпразнува половинвековен юбилей с пищно парти.

