Русия удължава забраната за износ на горива с още два месеца

Русия удължава временната забрана за износ на бензин до края на февруари, за да поддържа стабилност на вътрешния си пазар на горива, съобщава Bloomberg. Доставките на бензин извън страната ще бъдат ограничени до 28 февруари и ще се прилагат за всички износители, включително производители, според правителствено постановление, публикувано в събота. Още: Русия спря износа на дизелово гориво. Какво следва?

Причината

Снимка: iStock

Руското правителство удължава и забраната за износ на дизел, корабно гориво и други газьоли за непроизводители до края на февруари, според постановлението.

Русия наложи ограниченията в края на август, след като Украйна засили ударите с дронове по петролни рафинерии и пристанища по крайбрежието на Черно и Балтийско море. Това изостри кризата на вътрешния пазар на горива, доведе до скок на цените и временен недостиг в някои региони.

Въпреки че ситуацията се стабилизира оттогава, цените остават сравнително високи. Същевременно украинските атаки продължават.

Какво следва?

Забраната е в сила от 21 септември, но спирането на доставките няма да бъде внезапно и неотменимо. Съгласно резолюцията товарите с гориво, които вече са приети за превоз от Руските железници или имат товарни документи за морски транспорт, все още подлежат на износ. Така дизеловите потоци ще намаляват постепенно.

Предвидени са изключения за малки доставки, включително за партньори в търговски алианси от бивши съветски републики, както и междуправителствени споразумения, хуманитарна помощ и транзит, се казва в постановлението.

Когато рано или късно забраната бъде премахната, съществува риск руските доставки да започнат да се възстановяват с главоломна скорост, тъй като износителите ще опитват бързо да продадат продукти, натрупани в претъпканите им складове.

