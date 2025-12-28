Ферари трябва да уволни една конкретна фигура, ако иска Хамилтън да се бори за титлата във Формула 1

Шефът на Ферари Фред Васьор не изключи възможността да смени състезателния инженер на Люис Хамилтън преди началото на следващия сезон във Формула 1. Седемкратният шампион изпрати най-слабата си кампания, като за първи път в кариерата си не успя да се класира на подиума. В крайна сметка той завърши с огромна разлика от 86 точки зад съотборника си Шарл Льоклер. Един от основните проблеми за Хамилтън в дебютния му сезон в "червено" бе липсата на разбирателство със състезателния му инженер Рикардо Адами.

Проблемите в комуникацията между Хамилтън и Адами

Сезонът на Хамилтън беше белязан от поредица напрегнати разговори по радиото на отбора с Адами, който преди това е работил със Себастиан Фетел (2015-20) и Карлос Сайнц (2021-24). Най-запомнящият се пример вероятно е от Гран при на Маями през май, когато Хамилтън изрази недоволството си от това, че Адами му говори в зоните за спиране, преди саркастично да му предложи да "си вземе почивка за чай", тъй като той се колебаеше по отношение на отборните заповеди. В края на състезанието няколко седмици по-късно в Монако Хамилтън не получи отговор, когато попита Адами: "Ядосан ли си ми или нещо такова?"

Тъй като работните отношения между Хамилтън и Адами изглеждат трудни, Васьор остави вратата отворена за потенциална промяна на състезателния инженер от неговата страна на гаража преди следващия сезон. Според италианското издание "Corriere della Sera", Васьор отговорил на въпрос дали Адами ще остане инженер на Хамилтън: "Оценяваме всички варианти."

Във Ферари "оценяват варианти" за смяна на Адами

Шефът на отбора на Ферари призна, че липсата на разбирателство между отбора и пилота е допринесла за незадоволителните резултати на Хамилтън през 2025 г. Той добави: "Трябва да подобрим сътрудничеството си. Той трябва да се опита да извлече повече от колата, с която разполага. Всяка подробност е от значение. Става въпрос и за по-добро взаимно разбиране. Познаваме се по-добре от другата страна на гаража. Да знам от какво се нуждае Луис, какво иска. Трябва да разбера и какво иска той."

Както е известно, Хамилтън работи с един-единствен състезателен инженер, Питър Бонингтън, през 12-те си сезона с Мерцедес между 2013 и 2024 г. Така наречената "клауза за неотнемане" в договора му с Мерцедес попречи на британеца да се обърне директно към колегите си от Мерцедес, за да го последват във Ферари. Бонингтън беше повишен на поста главен състезателен инженер през август 2024 г., запазвайки мястото си и през 2025 г., за да действа като състезателен инженер на заместника на Хамилтън - Андреа Кими Антонели. Истината обаче е, че ако Ферари наистина иска Люис да се бори за шампионата, Адами трябва да си тръгне.

